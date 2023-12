El nombre de Álex Forés (22 años) está empezando a sonar con fuerza en el fútbol profesional. Este joven delantero del Villarreal B suma nueve goles en los 21 primeros partidos de liga (ha participado en todos) y destaca por su efectividad, por su rapidez, por tener una gran zancada, a parte de mucho talento y calidad. Un delantero con todas las letras y con mayúscula. Muy humilde y poco hablador fuera del campo, está entre los máximos artilleros de la potente Segunda División. De hecho, solo le superan Javier Puado (Espanyol) y Gerard Fernández 'Peque' (Racing de Santander), que suman uno más (10).

"Estos nueve goles es el fruto del trabajo de todo el equipo. Al final soy yo el que he culminado en los metros finales acertando en la portería rival en esta primera vuelta, pero toca seguir mejorando y dándolo todo por el equipo en esta segunda vuelta porque lo que quiere todo el vestuario es volver a jugar en Segunda la próxima temporada", dijo el joven delantero valenciano cuando se le preguntó con esa bonita cifra de nueve goles anotados.

Buena cifra

¿Meterá nueve más en la segunda vuelta? Pues Álex Forés no es mucho de sacar pecho porque, como bien dice su entrenador Miguel Álvarez, "los rivales igual te sacan chepa". Es costoso marcar en una categoría como LaLiga Hypermotion con tan buenos equipos y tan buenas plantillas. "Se intentará, poco a poco, partido a partido, pero no quiero obsesionarme con el gol. Esto va por rachas, ahora marcas, ahora no anotas. Es muy complicado", dijo el joven artillero del Villarreal B.

Su temporada está siendo de notable alto, rozando el sobresaliente. "Intento darlo todo allí donde me hace jugar el entrenador, unas veces con más acierto y otras con menos, pero busco siempre lo mejor para el equipo, al igual que hacen mis compañeros", destacó Álex Forés, el cual dice estar "contento" con la primera vuelta que ha hecho el equipo, sumando 24 puntos. "Hay margen de mejora. Nos hemos adaptado poco a poco a la categoría, teniendo en cuenta que el equipo era prácticamente nuevo y con gente muy joven. Poco a poco estamos siendo un equipo más maduro".

Sus estadísticas

Los números de Álex Forés en esta temporada 2023/24 que ha llegado a su ecuador: 21 partidos disputados (17 como titular), con 1.359 minutos acumulados; los nueve goles los anotó tres con la pierna derecha, otros tres con la izquierda y tres más con la cabeza. Ha dado una asistencia de gol. Ha lanzado 26 veces a portería (14 de esos disparos fueron entre los tres palos). Ha recibido 11 faltas y ha cometido un total de siete. Cayó ocho veces en posición de fuera de juego, recuperó 31 balones y dio 189 pases, de ellos 135 fueron acertados. Llegaron a sus compañeros.