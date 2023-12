Eric Bailly será, salvo giro imprevisto de los acontecimientos, el primer refuerzo del Villarreal en el mercado de invierno. El futbolista costamarfileño rescindió este viernes su contrato con el Besiktas turco y llegará al Submarino para apuntalar una zona de máxima urgencia para Marcelino García Toral.

El técnico asturiano conoce a la perfección la valía del zaguero. No en vano, con él en el Villarreal alcanzó su mejor nivel, antes de ser traspasado al Manchester United, en 2016, por alrededor de 35 millones de euros. Bailly no juega con el Besiktas desde principios de diciembre, pero estaría disponible para jugar con el Submarino prácticamente de inmediato, porque no ha sido convocado para la Copa de África.

Necesidades

El Villarreal lo agradecería. De hecho, a día de hoy y a la espera de ver cómo evolucionan los tocados, el técnico Marcelino GarcíaToral sólo tiene disponibles para su habitual defensa de cuatro al lateral derecho Kiko Femenía, a los centrales Matteo Gabbia (que regresará al Milan más pronto que tarde) y Jorge Cuenca y al lateral izquierdo Alberto Moreno.

Marcelino se ha visto empujado a contar con los canteranos Adrià Altimira y Carlos Romero, ambos con ficha del filial, que han cubierto las ausencias en la zaga en las últimas semanas y serán en principio la primera opción del entrenador asturiano si hay que hacer algún cambio de cara al partido contra el Valencia (martes 2 de enero, 21.30 horas).

Las bajas

Están descartados para el duelo Mestalla, por lesión, los defensas Raúl Albiol, Juan Foyth y Alfonso Pedraza y tampoco estará en la zaga el franco-argelino Aïssa Mandi, ya concentrado con su selección para preparar la próxima Copa de África.

Con este panorama, la llegada de Bailly, de 29 años, supondría un apoyo importante para el equipo. En su primera etapa, Bailly ofreció un extraordinario rendimiento de la mano de Marcelino. Llegó al Villarreal en la temporada 2014/15, procedente del Espanyol, y se marchó en 2016 al United ofreciendo, además, un excelente rédito económico. En Manchester estuvo seis temporadas, donde obtuvo con Mourinho una Community Shield y una Europa League. En las últimas campañas había militado en el Olympique de Marsella y el Besiktas.