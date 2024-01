La previa | Valencia-Villarreal: derbi para destapar el 2024

Las doce uvas, 2024 y a jugar. Vuelve LaLiga y el Villarreal lo hace a orillas del Turia en un atractivo derbi ante el Valencia (21.30 horas) para dar la bienvenida al nuevo año. El Submarino, comandado por Marcelino, arranca la segunda fase de la temporada con tres competiciones en el horizonte y la necesidad de enderezar el rumbo en el campeonato de la regularidad, donde está navegando por aguas turbias y no termina de despegar.

El primer paso de este camino será en un estadio de prestigio y ante un rival como el Valencia que no atraviesa su mejor época, pero sigue siendo el Valencia. Y el nombre también juega. A pesar de perder potencial a nivel deportivo y coquetear con el descenso hace apenas un año, Baraja ha tirado de las ‘cartas’ del filial para recuperar un Valencia competitivo bajo la identidad de los jóvenes murciélagos que crecieron viendo a Silva, Mata, Pablo Hernández o Villa.

La tabla

Separados por cuatro puntos, los ches habitan en la zona media con 23 puntos y mirando por el retrovisor al Villarreal (19), aunque pocos futboleros lo hubieran pronosticado en verano... o en la última cita en Mestalla, allá por mayo, donde unos luchaban por dar caza a la Real Sociedad en la lucha por la Champions y otros por eludir la catástrofe del descenso. Nico Jackson y Samuel Lino firmaron las tablas. Uno está en el Chelsea y otro en el Atlético de Madrid.

Nuevos hábitos

La entrada del nuevo año es sinónimo de propósitos y nuevos objetivos como ir al gimnasio o aprender inglés. En este caso, el reto del Villarreal de Marcelino es cambiar la cara en Liga y mejorar en el aspecto defensivo. Para ello ha llegado Eric Bailly, que podría ser una de las grandes novedades. Tras 18 jornadas disputadas, el Villarreal no ha sido capaz de ganar dos partidos seguidos y volverá a tener una oportunidad tras el agónico y vital triunfo ante el Celta en La Cerámica.

Plaga de bajas

Con una sonrisa irónica, Marcelino repasó la extensa lista de bajas. No estarán Baena ni Comesaña por sanción ni Mandi, convocado con Argelia para disputar la Copa de África en este mes de enero. Respecto a los lesionados, Foyth, Yeremy Pino, Denis Suárez, Pedraza y Sorloth no tienen ninguna opción de jugar. Sí las tiene Raúl Albiol, que está pendiente de su evolución en el último entrenamiento. La nota positiva es la recuperación de Coquelin y de Gerard Moreno. Ambos disponibles y con la dinámica del grupo. Es por ello, el técnico amarillo deberá hacer encaje de bolillos para configurar el once y dejó en duda la presencia del cedido Matteo Gabbia, que está muy cerca de regresar al Milan.

Por su parte, confirmó que Altimira, Ilias Akhomach y Carlos Romero, todos ellos con ficha del filial pero integrados en el primer equipo, cuentan con muchas papeletas para jugar en Mestalla. En estas circunstancias, el Villarreal destapa el 2024 con el objetivo de sumar la primera del año.