En el Villarreal, las historias suelen comenzar así: se le ocurrió a José Manuel. A principios de siglo, impulsando una idea del añorado Llaneza, el club organizó un torneo interescolar en la Ciudad Deportiva. En el equipo del colegio Eleuterio Pérez de la Vall d’Uixó, que resultó ganador, chupaba banquillo y jugaba algún rato Pablo Ramón Ochoa, que era entonces un niño que se enamoró del Submarino y es hoy, un par de décadas después, el autor principal de La il·lusió de tot un poble, el libro oficial del Centenario groguet.

Suele ser así, en el Villarreal: primero se siembra una semilla y después se recogen los frutos. En este caso, el fruto es un libro para toda la vida.

Entre un momento y otro, se desarrolla una vida tejida siempre entre el amor por la escritura y la pasión por el Submarino. «Se podría decir que pertenezco a la primera generación de aficionados que somos solo del Villarreal», apunta Ramón a Mediterráneo, medio con el que actualmente colabora. «Es algo que me parece sociológicamente relevante. A raíz de ese torneo que ganamos nos facilitaron entradas para ver los partidos y por eso empecé a ir al Madrigal y por eso me hice del Villarreal. Desde el principio, me gustó muchísimo», explica.

Tanto le gustó y tanto creció esa semilla, que Pablo Ramón se convirtió en asiduo. Vivió con intensidad infantil y juvenil el despegue internacional del club, que al mismo tiempo supo mantener el arraigo en la provincia. «Si me hice del Villarreal fue porque es el equipo de mi tierra, no por sus éxitos. Aunque esté en la élite, sigue siendo un club familiar y cercano. En ese sentido lo contrapongo al hecho de ser del Madrid o del Barcelona: es sentimiento de pertenencia», indica.

Un equilibrio similar acompañó después a Pablo Ramón. Un pie en la raíz y la mirada amplia como receta de vida. Jugó de lateral izquierdo en la UDE, en los años formativos y, como sabía que no iba a vivir del fútbol, estudió Periodismo. «Quería ser periodista deportivo, pero la vida me llevó por otros caminos», comenta. En concreto, ha sido corresponsal de la Agencia EFE en Buenos Aires (Argentina) y Miami (Estados Unidos), y redactor en los periódicos Levante-EMV y Mediterráneo, ambos del grupo Prensa Ibérica.

Fútbol y literatura

Por el camino, además, asoma la literatura. Escribe y escribió. Durante la pandemia, explica, Ramón juntó en un blog algunos relatos. Uno de ellos, que fantaseaba con una realidad paralela en la que Riquelme hubiera marcado el famoso penalti contra el Arsenal, llamó la atención de mucha gente. Entre ellos, a Abrahán Guirao, el encargado de coordinar la elaboración del libro del Centenario. Por eso, cuando a mediados del año 2022 tuvo que elegir un escritor principal para la obra, Abrahán contactó con Pablo, que no lo dudó: «Estoy muy agradecido. Para mí es un honor haber podido escribir este libro».

La obra, que se puede adquirir en las tiendas oficiales del club (on line y física), en plataformas como Amazon y a través de la editorial Sargantana, repasa en castellano, valenciano e inglés el siglo de fútbol en Vila-real. Ramón define el particular estilo empleado como «realidad novelada» y realizó, para llevarlo a cabo con el máximo rigor, alrededor de cien entrevistas a aficionados, dirigentes y futbolistas de épocas distintas.

Las historias

«Me interesa mucho la gente que sostuvo al Villarreal en los peores momentos, en categorías modestas. Al final, la historia del club es también la historia de la ciudad», matiza Pablo Ramón. Sus pasajes favoritos del libro abordan «historias antiguas que desconocía y he podido descubrir». Añade a la carpeta de favoritos la historia de Mosén Guillermo --fallecido meses atrás-- y el mandato presidencial de Pascual Font de Mora.

Con estos mimbres y la sustancial aportación de todo el equipo de trabajo (que incluye también, además de a los mentados, a Javi Mata, Javi Ayuso, Aureli Sánchez y Juanjo Moreno), el libro oficial del Centenario está siendo el regalo navideño idóneo en clave amarilla. Más de 600 ejemplares se vendieron en apenas unos días. No es de extrañar: es un libro --y un regalo-- para toda la vida.