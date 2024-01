Tiene claros los defectos de su equipo y, tras un mes y medio en el cargo, es consciente de cuál es el camino que hay que seguir para enderezar el rumbo. Otra cosa es que sea más o menos sencillo poder llevar a cabo su plan para que el Villarreal CF logre, de una vez por todas en la presente temporada, la regularidad en cuanto a juego y resultados que un club y una plantilla de su nivel precisan.

El entrenador del Villarreal recordaba este viernes que "en el fútbol nunca hay partidos sencillos" y que saben que el duelo de este domingo ante el Unionistas de Salamanca (18.00 horas), en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, "no lo va a ser".

Marcelino, tercer entrenador del Villarreal en esta temporada, analizó la evolución del equipo desde su llegada. "Somos menos vulnerables a balón parado. Las ocasiones que tuvo el Valencia no se ajustan al resultado. Cuando tienes una dinámica negativa, el rival te penaliza con lo mínimo, por lo que es el momento de demostrar".

Debilidad en lo físico y en lo defensivo

Marce no ocultó los males que advierte de su equipo. "Si tenemos el nivel que se supone que tenemos, debemos demostrarlo en el campo. Ahora mismo no tenemos el equipo idóneo para apretar arriba a nuestros rivales, por el perfil de los jugadores que tenemos", una realidad palmaria y que le condiciona a la hora de plantear los partidos.

"Sabemos nuestras carencias y donde somos fiables", insistió, añadiendo que "no hemos logrado optimizar los rendimientos y no hemos conseguido mejorar donde tenemos déficit, principalmente en encajar goles".

Respeto al rival y a la competición

"No hay partidos sencillos y hay unas condiciones climatológicas que pueden condicionar, sobre todo en el césped. Vienen de ganar al Barça B y eliminó al Sporting, un equipo de superior categoría. Nunca puedes considerar que vas a ganar un partido antes de jugarlo. Hay que demostrar respeto y profesionalidad", recalcó.

Mentalidad ganadora

"Un equipo como el Villarreal tiene que aspirar a ganar cada partido independientemente de la competición. Es la mentalidad que debemos tener: cada partido como si fuese el último. Si somos capaces de mantener la regularidad, se modificará nuestro rendimiento. La forma de cambiarlo es tener mentalidad ganadora y ambición. Este partido nos implica máximo respeto al rival. Que juegue dos categorías por debajo no supone que vayamos a ganar. Son once contra once y en su campo son fiables. Tenemos que demostrar ese favoritismo", agregó.

El estado de la plantilla

Sobre el estado de los jugadores con molestias físicas, el técnico informó de que "hay algunos que se están recuperando". "Ha entrenado Sorloth con el grupo y es posible que mañana ya lo haga a un nivel absolutamente normal. Raúl (Albiol) es baja, Alfonso (Pedraza) no se ha recuperado y Coquelin va progresando. Respecto al partido del Valencia, recuperamos a Baena y Comesaña”.

Marcelino confirmó que contará con varios jugadores del filial en la convocatoria y avisó que "será un partido competitivo, feo, con mucho juego directo". "El rival intentará aprovechar el juego de estrategia, donde es muy poderoso, y contraataque. Tenemos que dar respuesta a eso".

El mercado de fichajes

Respecto a la situación del mercado de fichajes, tras la marcha del defensa italiano Matteo Gabbia y del delantero chileno Ben Brereton, el técnico apuntó: "Hay jugadores que están saliendo. Ocurre en todos los mercados. No hablo de jugadores que puedan venir, me centro en los jugadores que tenemos aquí y en nada más. Lo que más me preocupa es los jugadores que tenemos a nuestra disposición".