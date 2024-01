Es un club joven, de solo 10 años de vida. Fundado en 2013, el Unionistas Salamanca CF tiene la semilla del pasado de la mítica UD Salamanca, y está inmerso en esa pelea entre los dos clubs que desde hace unos años pelear por la hegemonía futbolística de la ciudad: el Salmantino, llamado Salamanca UDS, que milita en Tercera Federación y creado el mismo año, y el rival del Villarreal CF.

Lejos quedan aquellos tiempos en Primera División donde el único club que existía en la capital charra brillaba en el mítico estadio El Helmántico. Ahora, el rival copero groguet es el 13º del Grupo 1 de Primera Federación y disputa sus partidos en el coqueto Reina Sofía, con capacidad para 4.000 espectadores y que este domingo acogerá a 5.700 con un lleno total gracias a una grada supletoria de más. Mientras que su actual enemigo deportivo de la ciudad deambula por la Tercera Federación.

Euforia y expectación

En el contrincante que le compete al Submarino se ha desatado la euforia y la expectación es máxima. En el Unionistas, club, entrenador, jugadores y aficionados están más unidos que nunca.

De hecho, su técnico, el valenciano Dani Ponz, ex del Alzira, Eldense, Atlético Saguntino y cantera del Levante, se ha encargado de motivar a todo el entorno de los salmantinos: «Es el más importante de nuestra vida. Lo hemos planteado para ganar y vamos a soñar con ello»... ¡Casi nada!. El preparador de Sollana advierte que en el duelo copero ante el Villarreal van a darlo todo. «Lucharemos cada balón como si fuera el último porque queremos pasar de ronda». «Queremos plantar una semilla muy grande en el corazón de mucha gente y aumentar los adeptos que hemos ido ganando. Es el regalo de Reyes más bonito para todos nuestros niños y nuestra gente», afirma.

Equipo copero

Un rival, el Unionistas Salamanca, que pese a solo llevar 10 temporadas en el fútbol afronta con esta su cuarta participación en Copa del Rey, donde ha ganado más de la mitad de los partidos que ha jugado en torneo del KO: de los 9 disputados, suma 5 victorias, 1 empate --fue ante el Dépor y terminó pasando la eliminatoria por penaltis-- y apenas tres derrotas, con 14 goles marcados y 8 recibidos.

Unos números que para ser un club que no ha pasado de la tercera categoría nacional son más que sobresalientes, habiendo alcanzando ya en dos ocasiones los dieciseisavos de final, una de ellas es la del partido de hoy, en el que esperemos que el Unionistas Salamanca no haga historia y no gane el partido de sus vidas.