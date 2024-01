UD Las Palmas y Villarreal CF se enfrentan este sábado, 13 de enero del 2024 a las 14.00 (hora peninsular) siendo los más perjudicados de los dieciseisavos de la Copa del Rey, al haber sido eliminados por dos equipos de inferior categoría. Si doloroso fue el KO del Submarino frente al Unionistas de Salamanca (Primera Federación), también escuece en Gran Canaria la derrota frente a su vecino del Tenerife, lo que ha puesto en el foco de las críticas a Francisco Javier García Pimienta, técnico de los pío-pío, por su gestión de la alineación y su nula autocrítica.

El 2-0 del domingo causa sonrojo en la afición de Las Palmas, en lo que es el cuarto partido perdido frente a los tinerfeños en año y medio. Delante de 500 aficionados, la UD no estuvo a la altura. Las crónicas afirman que «no compitió salvo un rato en la segunda parte y el cuadro blanquiazul le pasó por encima, sobre todo en la primera mitad», según el diario La Provincia, del grupo EPI (el mismo al que pertenece Mediterráneo). «El técnico lo reconoció, pero no asumió ninguna responsabilidad, sino todo lo contrario: culpó a los jugadores por su actitud», añade. «De alguna manera, les echó a los leones», ahondó. «Sin embargo, la reacción de la gente en Gran Canaria evidencia que las miradas van mayormente dirigidas en una dirección: el banquillo», incide.

El motivo

Pimienta había apuntado, en la víspera del último encuentro, que los titulares frente al Barcelona (remontada in extremis de los azulgrana, con un penalti en el descuento), no estaban para jugar dos partidos en tres días, de ahí que sacara un once experimental.

El Las Palmas del Heliodoro Rodríguez López, pese a estar cogido con alfileres, no renunció a su filosofía, pero enredándose en mil pases. «Si a todo ello se le suma el pasotismo de los protagonistas en el campo, el nulo trabajo que realiza el cuerpo técnico en las jugadas a balón parado (en un córner llegó el 1-0 a los cuatro minutos), la inmadurez de Araujo (expulsado cuando mejor estaba la UD) y la motivación extra de un rival que se toma los derbis más en serio, sale un cóctel molotov cuya consecuencia fue la prevista por muchos antes del choque», relata La Provincia.

La principal sorpresa

La mayor sorpresa del barcelonés fue su apuesta por Abu Bassinga, un jugador que milita en el juvenil y ni siquiera ha pasado por el filial. «Debió de pensar que ganar con un chaval de la cantera llegado en patera a Gran Canaria sería un motivo de aplauso, y también de cierta mofa, pero lo único que hizo fue echar al joven a los leones cuando no le tocaba», contextualiza la citada crónica.

«Nada de lo que haya hecho en el derbi empaña el gran trabajo del estratega en una UD con una identidad clara, que compite en la mayoría de los partidos y que fue capaz de llevar al límite a algunos de los grandes del campeonato, pero quizá por la buena clasificación liguera al término de la primera vuelta (25 puntos) era un buen momento para intentar llegar lejos en la Copa del Rey, como hizo Osasuna el curso pasado», matiza La Provincia.

Responsabilidades

«Las miradas tras un nuevo descalabro en Tenerife van dirigidas al entrenador, por mucho que él las evite», sostiene. «También a algunos jugadores, y de la misma forma, a Luis Helguera y a Deivid, los encargados de confeccionar una plantilla que hace aguas por todos lados más allá del equipo titular y de dos o tres jugadores más; y también a Miguel Ángel Ramírez, que no sólo no quiere gastar, sino que presume de ello: reveló a finales de diciembre que gasta alrededor de 27 millones en la plantilla, cuando podría gastar 35,2», acaba La Provincia.