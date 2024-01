No se anda con rodeos, no pone excusas y siempre va de cara. Marcelino García Toral ha sido muy claro este viernes en su análisis previo con vistas al duelo del Villarreal CF de sábado ante Las Palmas en el Estadio Gran canaria (14.00 horas). Al asturiano no le valen las lesiones ni los temas psicológicos, para él son "excusas", dejando claro que quien quiera salir "tiene la puerta abierta", recalcando que "aquí necesitamos estar todos comprometidos con una idea colectiva", en relación en la más que posible salida de Étienne Capoue, al que pretende el Sevilla.

El regreso liguero “Nunca sabes lo que te puede venir bien. Las Palmas es un buen equipo, está haciendo una gran temporada. Pero nosotros debemos mirarnos a nosotros, aumentar nuestro nivel y llegar a picos de rendimientos que hemos logrado, pero nos ha faltado continuidad para mantenerlo. Tenemos que ir a ganar”. “Después de una primera vuelta muy floja, tenemos la segunda para reivindicarnos y demostrar el nivel que tenemos. Tenemos 57 puntos por delante, pero los próximos 3 puntos son los únicos en los que pensamos”. El objetivo es claro “Modificar nuestra solvencia y jugar 90 completos. Necesitamos jugar un partido bueno completo, no solo momentos o trayectos de partido”. “Para medirnos a Las Palmas es importante la fiabilidad durante los 90 minutos tanto de nuestro juego ofensivo como defensivo. Es un rival que hace un muy buen juego combinativo y son poderosos en la recuperación tras pérdida. Debemos ser muy serios, estar muy juntos y ejecutar acciones ofensivas muy rápidas tras recuperar el esférico. Las transiciones serán fundamentales. Debemos hacer un buen partido en todos los aspectos del juego y ser intensos para recuperar el balón. Y luego, con el esférico, demostrar energía y capacidad de llegada. Hay que ser agresivos”. La salida de Capoue y de otros jugadores “Étienne es un jugador más de la plantilla. Trabajo con lo que tengo. También pienso que si a un jugador le llega una opción mejor y quiere salir, no cerramos la puerta a nadie. Pero necesitamos a gente comprometida. Estamos en una situación en la que todos debemos estar en la misma línea de implicación colectiva y de compromiso”. “Pero eso tanto a Étienne como a cualquier otro. Está trabajando con el grupo y va convocado, yo cuento con todos los jugadores con los que trabajo. Luego, el mercado es muy largo y veremos las cosas que puedan pasar. Lo que queremos los entrenadores es que acabe el mercado cuanto antes”. Guedes, Danjuma y una posible salida de Capoue agitan el mercado en el Villarreal Sacar mayor rendimiento al equipo “Seguimos creyendo que estos jugadores tienen más capacidades y cualidades que lo que están demostrando. A la vez, si tuviéramos menos lesiones, el máximo rendimiento que buscamos lo lograríamos más fácilmente”. Sin excusa alguna “Somos unos privilegiados. Tenemos la gran fortuna de trabajar en lo que nos gusta desde niños, estamos bien remunerados, estamos en un gran club, una entidad modélica en cuanto a gestión… no me sirve el plano psicológico, eso es una excusa. Trabajamos menos que el resto de mortales, tenemos el trabajo que queremos, lo que debemos hacer es ponerle soluciones a las situaciones adversas. No tenemos que recuperar nada en lo anímico, tenemos que demostrar. Debemos tener más exigencia si cabe y no escudarnos en las lesiones, en lo mental, en lo de que no estoy bien si pierdo… tenemos que encontrar la forma de disfrutar”. El mercado de invierno “No me hace falta llamar a Fernando (Roig Negueroles), lo veo todos los días. Estamos intentando completar la plantilla en las posiciones en las que creemos, por lesiones y procesos reiterativos que estamos detectando, que debemos reforzarnos, pensando en el corto y en el medio plazo. Necesitamos tener recursos para que el equipo, en esta segunda vuelta, no se sienta devaluado”. Confía en su equipo “No estoy preocupado por quien pueda salir. No es nada positivo tener en plantilla a futbolistas que no quieran estar en el equipo o tengan una opción que consideren que es mejor. En este momento debemos mantener la estabilidad mental y el compromiso para modificar la dinámica, cambiar los resultados y empezar a disfrutar de la posición. Para ello necesitamos que todos los jugadores que estén aquí, estén implicados” “Para mí lo importante son los jugadores que ahora mismo están en la plantilla. No voy a hablar de los que no están, hablar de ellos es algo poco respetuoso”.