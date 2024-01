Preocupado por la dinámica del Submarino pero convencido en que van a revertir esta compleja situación. Marcelino García Toral aseguró tras la dura derrota del Villarreal ante Las Palmas por 3-0 que el conjunto canario tuvo «máxima efectividad», todo lo contrario que el suyo, pero no está asustado porque no ve a un equipo vulnerable, insistiendo en que generaron un mayor volumen ofensivo.

«Es difícil explicar esto y la única explicación es la eficacia en las áreas. El primer tiro a puerta de Las Palmas fue gol, como nos suele ocurrir últimamente. Nos hemos sobrepuesto al golpe, y de forma clara, hemos podido empatar o ponernos por delante porque fuimos los que más generamos», reflexionó sobre lo sucedido en los primeros 45 minutos.

En dicho análisis, abundó en que «encajaron el segundo tanto a balón parado a pesar de que Las Palmas no es un equipo muy eficaz en esas acciones», y en un contraataque llegó el tercero. «No he visto que ellos fallaran muchas más, hasta ese 3-0 han tenido un cien por cien de efectividad, y nosotros no la tuvimos», precisó.

En ese sentido, el asturiano confía en poner fin a una preocupante sangría defensiva «porque con estos números es imposible». «Llegará el momento en el que dejaremos de encajar tantos goles, tenemos que mejorar detalles pero no va a perdurar que el rival llegue y marque tanto, al final las estadísticas se ponen en su sitio».

Mensaje optimista

Pese a los tres últimos mazazos ante Valencia, Unionistas de Salamanca y Las Palmas, Marcelino opta por ser optimista: «Quedan 18 partidos de Liga y solo debemos pensar en conseguir la victoria la próxima jornada ante el Mallorca en La Cerámica junto a nuestra afición. Tenemos que trabajar con una actitud positiva, yo creo en esta plantilla y vamos a sacar esta situación adelante», apuntó de forma tajante el técnico del Submarino.