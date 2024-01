Quiso dar la cara en uno de los peores momentos del Villarreal CF desde su llegada al club de la Plana Baixa en 2020. Como uno de los capitanes que es, el mediocentro de Coslada puso el pecho para analizar la derrota del Submarino en Las Palmas el pasado sábado, donde el equipo fue goleado por 3-0, así como la situación del conjunto que dirige Marcelino García Toral.

Le preocupa, y mucho, el momento que atraviesa el combinado ‘groguet’. “Creo que tenemos que ser conscientes de dónde estamos, a dónde queremos ir y la dirección”, expuso.

Para el madrileño, la receta en estos momentos es clara: sacrificio y más sacrificio. “Lo único que queda es trabajar cada día, cada entrenamiento, intentar ser mejor, poner todo para que el equipo sume e intentar ganar”, argumentó.

A levantar el vuelo

El centrocampista amarillo considera determinante enderezar el rumbo desde ya. Comenzando por el partido del próximo sábado ante el Mallorca en La Crámica (16.15 horas). En casa no se puede fallar más: “Jugamos el próximo partido en casa ante un rival también complicado que está en posiciones parecidas a las nuestras. Es en nuestro campo, con nuestra gente e invitarlos para que vengan”.

“Insisto en que es un partido en casa, necesitamos a nuestros aficionados y va a ser muy importante el apoyo suyo para nosotros y que entre todos podamos sacar los tres puntos”, reconoció.

La debacle en Las Palmas

Sobre el duelo en Gran Canaria, Parejo dio su punto de vista. “Sabíamos que Las Palmas es un equipo al que le gusta jugar, tener balón y en el primer tiro a puerta recibimos un gol. Aún así, el equipo se levantó y quiso. Competimos y tuvimos oportunidades más que suficientes para empatar e incluso para remontar ese 1-0 en el minuto ocho”, indicó sobre el primer periodo.

Y luego pasó lo que pasó. “No fuimos capaces de igualar y en la segunda parte, en un córner, en un balón parado, otra vez volvimos a encajar. Y en un contraataque recibimos el tercer gol”, lamentó.

“El fútbol muchas veces viene de esta manera. Es verdad que muchos dirán cuando pierdes 3-0 que has hecho una mierda de partido, pero creo que el fútbol fue cruel con nosotros, ni mucho menos el partido era de 3-0”, recalcó un Parejo que dejó claro el sentir del vestuario: “Recibimos tres tiros a puerta y los fueron goles. No hubo ningún disparo más. Por el contrario, nosotros tuvimos infinidad de ocasiones para marcar. No fue así y al final cuando no eres contundente en las áreas es complicado ganar”.

La parte positiva

Como punto de vista positivo, destacó el hecho de que están creando peligro. “A veces no las puedes meter, pero es mejor tenerlas y no meterlas, que no tenerlas. Y luego defensivamente”, dijo, añadiendo que “a su vez concedimos muy poco atrás, pero estamos en una situación que a la mínima nos castiga mucho el fútbol”.