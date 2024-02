Segunda baja para el partido que este sábado jugará el Villarreal B contra el Mirandés en Anduva (16.15 horas). El lateral izquierdo Dani Tasende, que acabó renqueante el último encuentro disputado en casa contra el Huesca, no estará entre los citados para este encuentro. Su baja se une a la del otro lateral izquierdo de la plantilla que está a caballo del filial y el primer equipo: el valenciano Carlos Romero. Hay que recordar que Hugo Novoa no estará para este encuentro, ni tampoco el lesionado de larga duración, Hugo Pérez.

Con todo ello, el técnico Miguel Álvarez tendrá que improvisar con el central madrileño Abraham del Moral para jugar de lateral, como ha sucedido ya un par de veces esta temporada. No es la mejor solución, pero no hay más futbolistas que se puedan acoplar ahí. El castellonense Alejandro Alcira, del Villarreal C, apunta a entrar en la convocatoria por si se complica la situación en Miranda.

Mercado de Invierno

Este jueves a medianoche se cerró la ventana de fichajes de enero y en el Villarreal B solo se cerró la llegada del polivalente futbolista coruñés Hugo Novoa, que puede actuar de lateral o de extremo diestro. Pertenece al RB Leipzig alemán y llega en calidad de cedido. Una entrada y una salida, la de Fabio Blanco, cedido a la Cultural y Deportiva Leonesa.