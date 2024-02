La crónica | Enésimo intento fallido de un Villarreal que no arranca (0-0)

Enésimo intento y... ¡agua! Nada. Este Villarreal CF no carbura, o al menos no termina de conseguir la regularidad en cuanto a resultados positivos que por presupuesto y plantilla debería tener. El efecto Montjuïc quedó desvanecido completamente en el regreso al Estadio de la Cerámica, donde los amarillo parece que no terminan de dar un paso adelante. Este domingo era el día, el rival idóneo y ante tu público. Pero no, intento fallido. El Submarino no pasó del empate sin goles ante el Cádiz (0-0), en estos momentos un rival directo y con el que al menos, queriendo ver la botella medio llena, se mantienen las distancias, ya que es el equipo que marca la zona de descenso.

El conjunto ‘groguet’ estuvo muy espeso de ideas, romo en ataque y muy endeble en lo defensivo a la mínima que el rival apretó. Por fortuna, no encajó y se sumó un punto que no convence a nadie, ya que por segunda jornada consecutiva en casa, un rival que lucha por no bajar (Mallorca y Cádiz) sacan tajada de La Cerámica y, encima, no se aumentan las diferencias para alejarse de abajo. Tocaba dar la cara Era el partido para dar la cara, para dar un paso al frente y demostrar, como dijo Marcelino en la previa, que el Submarino podría comenzar a mirar hacia arriba en un año en el que parecía que el único objetivo era la permanencia, vistos los acontecimientos y los contratiempos. El convincente triunfo en Montjuïc ante el Barcelona y el hecho de medirse a un rival, en estos momentos, directo como el Cádiz invitaban a esperar un partido con un Submarino ambicioso. El entrenador ‘groguet’ planteó un partido con el mismo bloque que dio la campanada en Can Barça, con la novedad de Raúl Albiol, que regresaba tras lesión, por el precisamente lesionado Bailly. Espejismo inicial El equipo comenzó con esa supuesta ambición, pero que se diluyó rápidamente cual azucarillo. Con un ritmo intenso, Comesaña de cabeza y Kiko Femenía intentando hacer el ‘gol de Pelé’ (el que nunca marcó), es decir, intentar anotar desde medio campo, pusieron en jaque a la zaga andaluza en un inicio prometedor pero que terminó siendo efecto gaseosa. La efervescencia de los de Marcelino duró apenas un cuarto de hora, con un Álex Baena entonado y responsabilizado en ataque, pero sin recibir respuesta de sus compañeros. El Cádiz olió la desconexión ‘grogueta’ y comenzó a creer en sus posibilidades. Sustos visitantes Los de la Plana Baixa son tan frágiles en lo mental que, a medida que los gaditanos dieron un paso al frente en dicho primer acto, las piernas de los locales comenzaron a flaquear. El gigantón Chris Ramos por dos veces puso a prueba a Jörgensen con dos claros remates, enmudeciendo a La Cerámica, en la que volvieron los murmullos y el ‘run run’ de preocupación. Con un ritmo pausado y juego previsible fueron avanzando los minutos en un Villarreal si ideas, en el que solo Baena inquietó el marco del Cádiz con sendas grandes acciones antes del descanso. Reacción estéril Con las tablas iniciales y un doble cambio, entrando Guedes y Morales por Akhomach y Morales, regresaba de vestuarios el Submarino. Un segundo acto que arrancó similar al primero, jugándose a lo que quería el Cádiz, es decir, a que no pasara nada. Hasta que al filo de la hora de juego apareció la conexión Guedes, Gerard y Baena, quienes comenzaron a generar peligro. El portugués tuvo una clara en el 60’ y el almeriense dos inmejorables ante el meta Ledesma, pero sus remates salieron fuera por poco, con Baena hundido arrodillado sobre el césped. Hoy el arbitro del @VillarrealCF @Cadiz_CF y sus colegas del VAR han decidido que este pisoton a @alexbbaena no era penalti… pic.twitter.com/pDRKYHjWO3 — Maria Jose Segovia (@mjsegoviafoto) 4 de febrero de 2024 Penalti a Baena Un almeriense que había reclamado previamente, en el 54, un claro penalti por pisotón de Iza que no el árbitro ni el VAR quisieron ver. El resto fueron intentos estériles y fallados, impotencia entre los atacantes amarillos, a los que no les ha salido nada. Incluso en algún atisbo de contra del Cádiz el nerviosismo en defensa volvió a florecer. Va a costar más de lo que parece. El Villarreal no termina de carburar y ha vivido su enésimo intento fallido de arrancar de una vez por todas en esta Liga. La ficha técnica del partido