Disgustado y crítico con la actuación arbitral tras el empate del Villarreal ante el Cádiz. Marcelino García Toral no ocultó su disconformidad con las decisiones de Pablo González Fuertes, que le acabó costando la tarjeta amarilla en el tramo final. El asturiano, al ver el pisotón de Iza Carcelén sobre Álex Baena en las imágenes: "Me parece que ha sido una acción clara y evidente. No tiene opción de jugar el balón y le pisa. Me extraña que el VAR no llamar al árbitro", apuntó en su explicación. Pero no quedó ahí, si no que fue más allá y no entendió los cinco de descuento: "No entiendo que se haya perdido tanto tiempo y se haya descontado tan poco cuando en otros partidos se añaden ocho, diez o doce", apuntó.

La acción por la que el Villarreal pedía penalti 🔍



Respecto a los merecimientos, fue tajante y señaló que "solo hubo un equipo que merecio ganar", pero "cuando no aciertas lo pagas". "Creo que nos faltó más agresividad en su área y tener más claridad, con el paso de los minutos nos fuimos precipitando", resumió sobre el atasco de los suyos ante el muro implantado por Pellegrino. En la misma línea, enfatizó en que "buscaron la victoria los noventa minutos ante un rival que se conformaba con el empate". Un frenazo tras el triunfo en Barcelona Tras la gesta en Barcelona, el Submarino desaprovechó una gran oportundad de sumar, por primera vez en esta Liga, dos victorias consecutivas. "Lo positivo es que llevamos tres partidos sin perder, esperábamos sumar siete de nueve, pero han sido cinco. Creo que en los partidos ante el Mallorca y el Cádiz merecimos mucho más", lamentó. En comparación con dicho encuentro, apuntó que contra el Barcelona "tuvimos mucho acierto y este domingo ninguno", expresando que el empate es agridulce porque hicieron merecimientos para ganar, pero consciente de que lo pudieron hacer mejor Una de las notas positivas fue la primera portería a cero en casa, aunque a Marcelino no le terminó de llenar porque no le sirvió para conseguir el botín de los tres puntos: "Es una pena solo sumar un punto, propusimos siempre ganar y ellos se llevaron el gato al agua", lamentó. Palo a Sorloth Una de las sorpresas fue el doble cambio al descanso, en el cual dejó a Sorloth en el banquillo. El técnico le mandó un palo al delantero noruego tras el partido: "Sorloth tuvo 45 minutos para darlo todo, muy sencillo, en 45 minutos no rematas a portería y tuviste tiempo para hacerlo, si no lo haces, el entrenador toma decisiones. Cada uno tiene que aprovechar sus minutos y hay que ganárselo en el campo, como pasó en Barcelona. Si hubiera jugado a ese nivel, no en cuanto a precisión, si no en cuanto a repetición de esfuerzos, hubiera estado más tiempo en el campo", atizó de forma clara. Sobre la adaptación de Guedes Precisamente, el sustituto del noruego fue Gonzalo Guedes, que probó fortuna con varios disparos pero no tuvo su mejor día. "Su adaptación está siendo sencilla, conoce la Liga, el idioma, el cuerpo técnico y esperamos que poco a poco que vaya cogiendo su mejor nivel porque lleva mucho tiempo sin competir. Quizás estuvo un poco precipitado por ganas de ser protagonista", apuntó. La importancia de Gerard Sobre la importancia de Gerard en el sistema del equipo, elogió su capacidad para intervenir y generar en la zona de tres cuartos: "Es muy importante en el fútbol actual, los delanteros tienen que participar en el juego y no solo meter goles. Quizás le faltó algo de más presencia en el área, pero es un jugador muy importante y ha hecho un buen partido", sentenció.