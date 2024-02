Nuevamente la actuación arbitral dejó dudas contra el Villarreal CF. Al margen del flojo partido del equipo amarillo ante el Cádiz en el Estadio de la Cerámica (0-0), en el minuto 54 el colegiado, González Fuertes, no quiso señalar penalti en un pisotón claro de Iza Carcelén a Álex Baena y donde no intervino el VAR. Los jugadores del Submarino reclamaron y el jugador quedó tumbado en el césped muy dolorido.

"Es una opción clara y evidente. No tiene opción de jugar el balón y le pisa. Me extraña que el VAR no le haya llamado para revisar", lamentó Marcelino García Toral en rueda de prensa, muy extrañado y contrariado.

Las imágenes de la polémica

Pero las imágenes de Dazn hablan por sí solas. ¿Era o no penalti a Baena?:

La acción por la que el Villarreal pedía penalti 🔍



Álex Baena cayó en el área en una acción con Iza Carcelén#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/ZGXKq0Vezc — DAZN España (@DAZN_ES) 4 de febrero de 2024

Por su parte, el entrenador del conjunto gaditano, Mauricio Pellegrino, no quiso mojarse y se limitó a decir: "No lo he visto, no voy a opinar".