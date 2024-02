De la importancia a la trascendencia y luego solo quedará un paso para llegar a los partidos a vida o muerte, a las finales. Esto viene a colación porque a muchos no les gusta que ya se les ponga la etiqueta de finales a los partidos que le vienen al Villarreal B, desde el pasado fin de semana tras el desastroso partido en el campo del Mirandés ya ocupa plaza de descenso a Primera Federación. Y en la sobremesa de este domingo llega un Tenerife siempre aspirante al ascenso que, en estos momentos, es aspirante a huir de la quema. Está en la zona medio-baja de la tabla.

Y el de este domingo es un partido más que importantes, rozando lo trascendente. Al filial amarillo no le conviene estar mucho tiempo varado en las plazas de descenso. A ver cómo los digieren los chavales de Miguel Álvarez. ¿Más presión? Llevaban unas cuantas semanas bordeando el precipicio hasta que se cayeron. El Tenerife es un rival directo hoy en día y, a todo ello, los rivales en la lucha por la permanencia se han reforzado mucho, más que el filial en el mercado de invierno y, por lo tanto, su tendencia será a ir hacia arriba.

Isla bonita

El Villarreal B solo acumula un triunfo lejos de casa y ese fue, precisamente, en el Heliodoro Rodríguez López, en el feudo del Tenerife. Se marcó un gol en el minuto 23 (Álex Forés) y luego se supo capear el temporal local, para el 0-1 final. Desde aquel 12 de noviembre no se ha vuelto a celebrar un triunfo lejos de casa. Le cuesta mucho al filial amarillo puntuar como visitante. Eso le obliga a no dejar escapar puntos en casa, algo que lamentablemente no se está consiguiendo: 13 sumados de 26 posibles.

Para este choque el técnico Miguel Álvarez no podrá contar con los lesionados Pablo Iñiguez, Andrés Ferrari, Hugo Novoa, Hugo Pérez, Víctor Moreno y Jordi Ortega. La gran noticia es que el preparador jienense podrá contar del lateral/extremo diestro Adriá Altimira, y se recuperan a tiempo los laterales Carlos Romero y Dani Tasende, así como el pichichi y goleador del equipo Álex Forés.

En el Tenerife su entrenador Asier Garitano recupera al lateral Fernando Medrano, tras recuperarse de la luxación en el hombro izquierdo, aunque mantiene la baja por lesión (larga duración) de Javi Alonso, y será duda el extremo diestro Álvaro Jiménez.

Precedentes

El de este sábado será la tercera vez que se vean las caras Villarreal B y Tenerife en Vila-real. No resultaron excesivamente positivos los anteriores enfrentamientos. El primero se jugó la temporada 2010/11 y los tinerfeños se impusieron por 0-2, con goles de Nino y Natalio Lorenzo. Y la pasada campaña 2022/23 en el Mini Estadi hubo empate (2-2). Javi Ontiveros y Diego Collado anotaron por los amarillos, y Elady Zorrilla y Mellot lo hicieron por los blanquiazules. Del 0-1 se pasó al 2-2.