Un muro llamado Mosquera... la intrahistoria de su llegada al Villarreal

Yerson Mosquera irradia felicidad por los cuatro costados. Con la ilusión del chaval de 22 años que es y con la sonrisa que lleva siempre de oreja a oreja y que le ha valido para que le saquen el apelativo de Risita, uno de sus dos apodos (el otro es Yerry), el internacional absoluto por Colombia está comenzando a erigirse como el muro que precisaba la defensa del Villarreal CF.

Divertido, bromista y alegre --«alegría es la palabra que me define»--, el joven de 22 años nacido en Apartadó (02-05-2001) fue el penúltimo refuerzo del mercado invernal de un Submarino que hubiera querido adquirirlo en propiedad, pero que su club de origen, el Wolverhampton Wanderers, se negó, ya que le consideran potencialmente un defensa titular en la Premier League en breve.

Hizo fuerza por venir

Costó mucho más de lo que la gente cree su llegada a Miralcamp. El Wolves rechazaba tanto la opción de traspaso como la de una cesión, consciente del potencial de un zaguero moderno, que no solo defiende, sino que es muy rápido y tiene calidad con balón. De hecho, tras brillar en su cesión a la MLS de Estados Unidos, con el Cincinnati, debutó en octubre del 2023 con la selección de su país, pasándole por la derecha a centrales contrastados que juegan en Europa.

Pero cuando se enteró del interés del Submarino, fue el propio Yerson el que hizo fuerza y convenció a los dirigentes del Wolverhampton en que un préstamo al Villarreal le serviría para seguir adaptándose al fútbol de élite europeo, nada menos que en LaLiga.

Su primera titularidad

De hecho, en pocas semanas, pese a venir sin actividad desde diciembre, se ha ganado la confianza de Marcelino García Toral, quien le está ayudando mucho en su adaptación táctica. Y el pasado sábado ya disfrutó de su primera titularidad con el Submarino, tras haber debutado en Montjuïc ante el Barcelona en los minutos finales. «Me sentí muy cómodo en el campo ante el Alavés», confesó.

Según el cafetero, el empate en Mendizorroza fue muy importante para él y para el grupo. «Me marché muy satisfecho por el trabajo y por el resultado. Fue una satisfacción jugar como titular, algo que no es fácil en un club como el Villarreal», argumentó.

"Ser titular no es fácil en un club como el Villarreal. Ante el Alavés creo que estuve bien pero sé que puedo dar más y ayudar mucho más al equipo" Yerson Mosquera - Defensa del Villarreal CF

«Es un equipo que cuenta con muy buenos jugadores y no es fácil entrar. Me sentí cómodo con los compañeros, aunque todavía me queda por demostrar», dijo.

Incluso dejó claro que «creo que estuve bien, pero sé que puedo mejorar y ayudar más», afirmó Mosquera.

El séptimo colombiano ‘groguet’

Yerson Mosquera es el séptimo futbolista colombiano en ponerse la camiseta del Villarreal. Antes que él, vistieron la grogueta Cristian Zapata, en la temporada (2011/12); los delanteros Santos Borré y Roger Martínez, en la 2016/17 y 2017/18; el también delantero Carlos Bacca, en la 2017/18; y el defensa Johan Mojica, que lo hizo en la 2022/23. El primero hacerlo fue Edison Mafla, en la campaña 1997/98 en Segunda División.