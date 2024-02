Vídeo | El 'recadito' de Jaume Costa a Emery en la celebración de la Copa del Rey

Jaume Costa abandonó el Villarreal CF en el verano de 2021. Le habría gustado renovar por el Submarino y colgar las botas como jugador groguet después de una década defendiendo los intereses de la entidad de la Plana Baixa. Sin embargo, tras una bronca con Javi Calleja como él mismo desveló y después de salir cedido al Valencia en la campaña 2019-20, el defensa valenciano cambió de aires y fichó por el RCD Mallorca, donde ahora vive un momento único.

Jaume Costa logró clasificarse este martes para la final de la Copa del Rey tras vencer a la Real Sociedad en las semifinales en la tanda de penaltis y celebró como el que más este hito. Pero, en plena euforia sobre el terreno de juego, el valenciano se acordó de alguien... Y su comentario comportó todo tipo de respuestas por parte de la afición del Villarreal.

Mediterráneo

"Disfrutando del camino, Emery, disfrutándolo mucho", dijo el valenciano en plena celebración en un reel de Instagram, al tiempo que mandaba besos a sus seguidores. Pero, ¿qué significaba esa frase?

Para muchos fue un 'recadito' al que fuera entrenador del Villareal, con el que llegó a tener algún roce en su etapa en el banquillo del Estadio de la Cerámica como el propio futbolista reconoció. "Me repercutió negativamente la pasada temporada con Emery, ya que tenía una imagen de mí que no era la real. Por ello tuve que ir a hablar con él para aclararlo y me dijo que partía en igualdad de condiciones. Y así fue, cumplió su palabra y jugué muchos partidos”, confesó en su momento.

Sin embargo, y para salir del paso, el propio Jaume Costa pronto tuvo que corregir al aficionado que compartió en redes sociales el mensaje hacia Emery y se justificó diciendo que fue Emery el que le había inculcado el hecho de disfrutar del camino y, que en ese momento de celebración, se había acordado de él.

Celebración por la clasificación copera del Mallorca. / RCD Mallorca

"Creo que te has equivocado un poco... No pasa nada! Él siempre decía que hay que disfrutar del camino y lo cogí como referente y referencia, porque es cierto" Lo admiro por eso, y obviamente me acuerdo de él porque me ayudó mucho a ver las cosas así! Es un halago!", concluyó Jaume Costa, al que le llegaron numerosas felicitaciones por su clasificación para la final de la Copa del Rey desde el entorno del Villarreal. ¡Enhorabuena!