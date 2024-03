Marcelino, en la previa del Villarreal-Valencia: "Tenemos que hacer todo lo contrario a lo que hicimos en Mestalla"

Todavía con el orgullo del partidazo ante el Olympique de Marsella pero con la mirada puesta en el derbi ante el Valencia. Marcelino García Toral analizó la situación del Villarreal, reconociendo que están en un excelente momento y alertando de que "tienen que ir partido a partido", ya que mirar más allá puede ser contrapoducente.

El técnico asturiano sacó pecho del gran juego mostrado por sus jugadores durante este tramo de competición, venciendo en estadios tan complicados como el del Barcelona, Real Sociedad o Betis: "Parece ser que el partido de Marsella es un momento puntual, venimos de ocho encuentros sin perder en Liga. Creo que estos partidos son bastantes, de los últimos diez perder uno indica que el equipo tiene un buen nivel futbolístico, ahora tenemos que seguir mejorando, no nos podemos quedar aquí, pero en cualquier momento te puede salir un partido mal", reflexionó sobre la situación del Submarino.

Marcelino, en el banquillo. / GABRIEL UTIEL

Además, confirmó que Bailly y Reina se unen a la lista de bajas, no descarto realizar cambios en su alineación en función del cansancio que puedan acumular los jugadores y deseó que el Villarreal logre "mantener la progresión" de las últimas jornadas.

Sobre las posibilidades de alcanzar Europa, fue tajante: "A mi me gusta más actuar que hablar y prefiero tener en el pensamiento recorridos cortos. Y lo inmediato es el derbi, para tener opciones arriba hay que ganar mucho, creo que es mejor centrarnos en ganar al Valencia y ponernos a solo dos puntos para ver de lo que somos capaces en el tramo final", señaló.

A su vez, Marcelino tuvo palabras de elogio para el Valencia, al que calificó como un "gran conjunto que está superando sus expectativas". "Baraja está haciendo un trabajo excelente con jugadores jóvenes de la cantera y con calidad. Es un equipo que corre mucho, veloz y dinámico. Aprovecha bien el juego largo y el contraataque. Son solidarios. Tienen la identidad muy clara", argumentó Marcelino, para quien el Valencia está "superando las expectativas".

El recuerdo de la ida

Por su parte, recordó el duelo en Mestalla, donde el Submarino cayó estrepitosamente: "Vimos hace poco vimos que fueron muy superiores y ahora queremos serlo con nosotros en nuestro estadio, queremos regalarle una alegría a la afición en un duelo de rivalidad. Tenemos que hacer todo lo contrario a lo que hicimos en Mestalla".

Mantener esta gran dinámica

Preguntado por sobre si es más difícil llegar a este nivel o mantenerlo, el asturiano realizó una interesante reflexión. "Está siendo un año de dificultades y deben tenerlo presente, soy el tercer entrenador de la temporada. Nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es predicar siempre con la ilusión, la ambición, la capacidad de mejora. Estoy muy satisfecho, orgulloso y agradecido de la respuesta que ha tenido esta plantilla desde que hemos llegado".

Muchos partidos de emociones

Marsella, Valencia y próximamente a Bilbao. Los últimos tres clubs para Marcelino, aunque no tiene el mismo sentimiento hacia todos. "Hay que distinguir entre el recuerdo y la profesionalidad. No es lo mismo Valencia y Bilbao que Marsella, allí estuve poco y no tengo la sensación de arraigo, identidad y próximidad. En Valencia ganamos el primer título y en Bilbao otro. La gente nos trató muy bien y te deja huella, pero ahora estoy en el Villarreal y nos sentimos valorados y muy queridos".

¿Opción de 4-3-3?

"Desde que vinimos intentamos adaptarnos a como le podía ser al Villarreal mejor la forma de jugar, más próxima a momentos exitosos que había tenido. Luego, la plantilla a principio de temporada estaba confeccionada para jugar un 4-3-3 lo que te otorga bastantes jugadores en unas posiciones concretas, creo que estuvimos muy bien. Contra el Betis estuvimos extraordinarios y contra La Real lo mismo. Y el otro día hicimos un partido extraordinario, es lo que tiene tener grandes futbolistas y adaptación rápido a diferentes estructuras y posiciones".