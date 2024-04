Villarreal CF | Pedraza se suma a la causa

Durante el entrenamiento del pasado 17 de enero, Alfonso Pedraza sufrió una lesión de las llamadas traicioneras, que afectó a la zona de su tobillo derecho. El lunes, dos meses y medio después, el carrilero zurdo del Villarreal CF volvió a vestirse de corto en el partido contra el Atlético de Madrid. La espera se ha hecho larga, pero Pedraza vuelve a ver la luz a tiempo para ayudar en el tramo final de la temporada.

«Dada la gravedad de la lesión, estoy muy contento por haber vuelto en relativamente poco tiempo y orgulloso del trabajo», indicó Pedraza tras el partido en la zona mixta de La Cerámica. El futbolista andaluz, que la semana que viene cumplirá 28 años , agradeció a todo el cuerpo técnico y médico la ayuda prestada durante la recuperación. «Han hecho que ya esté jugando en la Liga», valoró.

El alta médica

Alfonso Pedraza recibió el alta médica apenas unos días atrás, tal y como informó el club de manera oficial, tras completar el proceso de recuperación de una lesión delicada: esguince del tobillo derecho asociado a daño condral en articulación tibioastragalina y daño en estructuras musculares estabilizadoras. «Cuando llevas tanto tiempo sin competir, y con solo cuatro entrenamientos, te choca un poco volver a hacerlo y adaptarte al ritmo de partido», explicó el futbolista groguet. «Pero bien, me he sentido feliz, contento, disfrutando porque tenía muchísimas ganas de volver. Esperaba este momento desde que me lesioné», confesó.

El futbolista cordobés saltó al terreno de juego en el minuto 81, formando parte del doble cambio (Pedraza y Traoré por Albiol y Gerard Moreno) con el que el entrenador Marcelino García Toral buscó la victoria. Sin embargo, el triunfo terminó cayendo del lado visitante en los últimos compases del encuentro. «Un empate hubiese sido bueno, y según. Si miras la primera parte, Jorgensen nos ha salvado en varias ocasiones, pero en la segunda hemos dominado mucho más y antes de su gol tuvimos una ocasión prácticamente igual que la suya, con la mala suerte de que no entró y no pudimos conseguir la victoria», resumió Pedraza sobre el partido.

Marcelino da instrucciones en el Villarreal - Atlético de Madrid. / EFE

Tras la derrota, el Villarreal se queda en la décima posición de la tabla a 11 puntos del sexto (Real Sociedad) y a cuatro de la séptima plaza que ocupa actualmente el Betis. Ese séptimo puesto podría conllevar clasificación europea para la próxima temporada, siempre y cuando el Athletic de Bilbao consiga el título de la Copa del Rey. El conjunto vasco se enfrenta en la final al Real Mallorca, este sábado a las 22.00 horas.

En la final, con el Athletic

Respecto a este encuentro, Pedraza, como el resto del vestuario, lo tiene claro. El Villarreal quiere que el Athletic levante la Copa. «Al final tenemos que mirar el equipo que más nos compense para que sirva esa séptima plaza y poder luchar por ella. Los demás equipos estarán pensando igual. Nos compensa que gane el Athletic», admitió.

Esta circunstancia añadiría emoción a las últimas ocho jornadas, en las que Pedraza está llamado a ser una pieza importante para Marcelino. No en vano, el cordobés ofreció un gran rendimiento en diferentes momentos de la temporada. En el mes de octubre, cabe recordar, debutó incluso como internacional con España.

Por lo pronto, dispone de unos buenos días para afinar su puesta a punto. El próximo partido del Villarreal asoma en San Mamés, contra el Athletic, el 14 de abril.

Foyth avanza en la recuperación y podría jugar tras el parón actual Es muy factible que el defensa Juan Foyth pueda tener el alta cara a la próxima jornada de Liga, después del actual parón por la final de Copa del sábado. De confirmarse el regreso del argentino, el entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, recuperaría a la mayoría de los laterales de su plantilla después de que las sanciones y lesiones sufridas por los jugadores de esta demarcación le obligaran a tener que reubicar a dos centrales en el partido del pasado lunes ante el Atlético de Madrid. De hecho, al lesionado Foyth y al todavía corto de forma Pedraza se sumaban los sancionados Alberto Moreno y Kiko Femenía, por lo que el técnico tuvo que alinear a los centrales Mosquera y Cuenca en los laterales, algo que condicionó el partido.

