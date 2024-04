La crónica | El Villarreal B se mete en arenas movedizas tras caer derrotado en el campo del Alcorcón (1-0)

El nombre de Alcorcón estaba marcado con un rotulador fluorescente como un rival que se tenía que ganar sí o sí, pero no se le ganó. Eso complica un poco más la salvación del Villarreal B. El equipo de la Plana jugó bien y no mereció perder, pero en esta ocasión le faltó mucho colmillo y también la suerte de los campeones, porque hasta el VAR últimamente está jugando en contra. Como diría el clásico, mientras haya vida habrá esperanza, pero mientras no se gane un partido lejos de casa la misión se hará imposible para los vila-realenses.

Carlos Romero hizo un buen partido jugado de segundo lateral, por delante de Tasende. / laliga

Repitió once Miguel Álvarez para un filial amarillo que empezó bien el partido, ganando muchos duelos en el centro del campo. Se jugaba bien, se triangulaba, se mantenía un cierto orden en el terreno de juego y poco a poco se empezó a pisar el área alfarera. A los cinco minutos Carlo Adriano lanzó a las manos del portero local. Tras una mala cesión que acabó en córner a favor de los locales, con el pertinente susto, a la siguiente acción la galopada de Álex Forés y su remate salió alto.

Insistencia amarilla

Con el paso de los minutos el Villarreal B empezaba a sumar méritos para ponerse por delante en el marcador. La primera media hora se jugó prácticamente en el campo del Alcorcón. El goleador Álex Forés volvió a probar fortuna en el minuto 26, pero remató fuera. Y dos después Javi Ontivero engatillo raso, pero el balón salió a córner.

Álex Forés intentó el gol en cinco ocasiones, pero sin fortuna en este envite. / laliga

Y otra vez el VAR. En el minuto 34 el colegiado señaló penalti por derribo de Juanma a Pau Navarro. Tras cinco minutos analizando la jugada, el árbitro consultó el monitor y decretó fuera de juego de Pau Navarro. Se llegó al descanso con todo por hacer.

Sin cambios

Comenzó el segundo acto con los mismos protagonistas. El Alcorcón dio un pequeño paso adelante. Tardó cuatro minutos Hugo Novoa en dar serio aviso. Los locales replicaron con un remate de Iago López a la cepa del palo derecho de Iker. Y a la tercera llegó el 1-0. Balón largo que nadie despeja, la recoge Chiki que se fue de todos y anotó el 1-0. Queda tiempo, pero de no remontar la situación iba a pasar de castaño a oscuro muy oscuro.

El Villarreal B tenía que darle más ritmo a un partido que poco a poco se le iba escurriendo de las manos, y con ello las opciones de salvación. Se luchó contra el cronómetro. Se buscó el empate, pero los locales se defendieron como gato panza arriba. Desesperación, frustración y otra derrota.

Ficha técnica:

-1- Alcorcón: Jesús Ruiz; Iago López, Castro, Óscar Rivas, Xavi Quintillà (Morillas, min. 66); Juanma Bravo (Juan Artola, min. 79), Javi Pérez, Yan Eteki (Aday, min. 79), Jacobo González; Fede Vico (Mosquera, min. 68) y Chiki (Iker Bilbao, min. 89).

-0- Villarreal B: Iker Álvarez; Adrià Altimira, Stefan Lekovic, Pablo Iñiguez, Dani Tasende; Hugo Novoa (Diego Collado, min. 78), Carlo Adriano, Pau Navarro (Dani Requena, min. 78), Carlos Romero (Andrés Ferrari, min. 78); Álex Forés y Javi Onviveros.

El gol: 1-0. Min. 58: Chiki.

Árbitro: Rafael Sánchez López (Murcia). Amonestó a los locales Iago López, Jacobo y Óscar Rivas; y al visitante Pablo Iñiguez.

Campo: Santo Domingo.

Entrada: 4.201 espectadores.