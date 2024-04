Villarreal CF | Comesaña: «Con 11 podríamos haber ganado el partido»

Santi Comesaña fue uno de los protagonistas involuntarios del partido del Villarreal con el Athletic en Bilbao, al ser expulsado en el inicio de la segunda mitad por una polémica acumulación de amonestaciones. El centrocampista groguet mostró su incredulidad por la decisión del colegiado y lamentó que negara la posibilidad de competir 11 contra 11 al Submarino. «Fue una pena, con 11 podríamos habernos llevado el partido», resumió.

Tras el encuentro, Comesaña explicó la polémica acción y su conversación con el árbitro. «Le dije que no podía expulsar por algo así y después de verlo (por televisión) tengo la misma impresión», apuntó. «Ahora más tranquilo entiendo que sea difícil pitar, pero expulsar a alguien por algo así... tengo la sensación de que ni siquiera está viendo la acción, yo no le entro y le piso sin querer», añadió. «El árbitro me dice que es como la acción del (primer) penalti, y no tiene nada que ver, porque él le entra y llega tarde, yo no lo entro, voy corriendo y le piso», argumentó Comesaña, que vio el segundo tiempo desde el túnel de vestuarios.

El partido

«De todas formas, mis compañeros hicieron una gran segunda parte. En la primera (11 contra 11) nos hemos sentido bastante cómodos. La sensación de peligro la teníamos, de que faltaba dar el pase definitivo», comentó Comesaña.

Más allá del resultado, Comesaña señaló la evolución del plantel desde la llegada de Marcelino: «Hemos cambiado mucho, se ve en la clasificación, en la forma de jugar, en todo. Éramos un club con grandes jugadores, pero no éramos un equipo, y ahora sí».