Amistoso confirmado del Villarreal para el verano... ¿contra el campeón de la Champions?

No ha acabado todavía la temporada 2023/2024, el Villarreal CF todavía no sabe si va a disputar la próxima edición de la Conference League o se va a quedar fuera de cualquier competición europea en el siguiente ejercicio, pero ya se conoce el primer amistoso confirmado para la pretemporada 2024/2025. Lo ha confirmado el rival, a través de las redes sociales. Y no será un equipo cualquiera, ya que puede coronarse como campeón de esta UEFA Champions League.

El Borussia Dortmund, semifinalista después de eliminar al Atlético de Madrid (2-1 en el Cívitas Metropolitano, 4-2 en el Signal Iduna Park), ronda en la que se las verá con el Paris Saint-Germain (el PSG, tras caer por 2-3 en el Parque de los Príncipes frente al Barcelona, goleó por 1-4 en Montjuïc), ha publicado parte de su pretemporada. En esas, incluye un encuentro contra el Villarreal, el 6 de agosto, en la localidad austriaca de Altach.

Amistoso confirmado del Villarreal para agosto... ¿contra el campeón de la Champions? / BORUSSIA DORTMUND

El precedente del 2022

Curiosamente, este Borussia Dortmund-Villarreal ya se disputó hace un par de veranos, concretamente el 22 de julio del 2022, cuando el por entonces equipo entrenado por Unai Emery, en el mismo escenario, el estadio Cashpoint Arena de Altach, venció por 0-2, gracias a los tantos de Gerard Moreno y Samu Chukwueze.

Sin duda, aunque apenas es el primer encuentro conocido del verano, sin duda estamos ante un duelo estrella, ya que los alemanes podrían levantar la orejona el 1 de junio del 2024, en la final que disputaría frente al vencedor del Bayern Múnich-Real Madrid, nada más y nada menos que el mítico estadio londinense de Wembley.

Primeras pistas

El Villarreal, por su parte, trabaja en la confección de la pretemporada. Su inicio y diseño --es decir, inicio y final de la misma, tipo de rivales y dificultad en la secuencia de amistosos-- dependerá, en gran medida, de si tiene que disputar ese play-off en la Conference League, a pesar de que sería posterior al inicio de LaLiga EA Sports. En concreto, esa eliminatoria, de ida y vuelta, sí tiene fechas: 22 y 29 de agosto del 2024.

Todo hace indicar en que volverá a moverse por Europa, con una estadía en un país del centro, que podría ser Austria o la vecina Suiza.

