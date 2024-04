Pepe Mel, en la previa del Almería-Villarreal: "Ojalá el Villarreal fuera solo Parejo, pero tiene mucho más"

El entrenador del Almería, Pepe Mel, destacó que afrontan el partido ante el Villarreal, con el deseo de que «la gente vea ganar a su equipo aquí», en referencia a que el conjunto andaluz aún no ha conseguido una victoria como local en lo que va de temporada.

El técnico madrileño tiene en contra la ausencia de Édgar, sobre lo que dijo que «cada baja que tiene un equipo de fútbol le hace más débil, son menos opciones para el entrenador y, por lo tanto, te debilita. Está claro que el Villarreal es un buen equipo, gente con envergadura, tiene también un buen trabajo de balón parado y en todas esas acciones Edgar es importante, pero va a suplirle otro compañero y sin ningún problema».

Baena, el más aclamado en la llegada a Almería. / VILLARREAL CF

«Yo me he enfrentado a Dani (Parejo) mil veces, además yo he entrenado al Coslada y él ha nacido en Coslada, o sea que fíjate si conozco a Dani Parejo. Ojalá sólo fuera eso el Villarreal, nos lo pondría facilito, pero eso no es solo el Villarreal. Si marcas a Dani pero no tienes cuidado con Gerard Moreno, pues vas a tener problemas con Sorloth, con Baena, es que tienen tantas posibilidades, tantos jugadores, por eso están en donde están durante todos estos años», argumentó sobre el potencial del conjunto de Marcelino.

Mel espera que las sensaciones del Reale Arena ante la Real Sociedad (2-2) acudan de nuevo para ganar el primer partido en casa y, al respecto, apuntó que no deben confiarse de ese buen partido porque «con ese mismo buen sabor llegaron desde Canarias y en ocho minutos contra Osasuna se estropeó todo», finalizó.