Marcelino, tras el triunfo del Villarreal: "El Almería fue mejor y mereció la victoria"

El Villarreal consiguió el objetivo de ganar en Almería para seguir creyendo en asaltar unas posiciones europeas lejanas pero no imposibles. A pesar de ello, Marcelino García Toral compareció en rueda de prensa serio y disconforme con el juego mostrado.

El técnico asturiano, lejos de sacar pecho por el triunfo, reconoció que «el Almería fue superior y mereció la victoria». «El partido lo gana el que no lo merece. Estuvimos lejos de nuestro mejor nivel y ellos jugaron un gran partido», detalló antes de proseguir con el análisis del choque: «No sé si en la segunda parte estuvimos bien o mal, pero estuvimos mejor que en la primera. En la primera hora nos tiraron 15 veces y tuvieron un 70 por ciento de posesión. Nos faltó mucha continuidad a nivel competitivo a pesar de hacer algunas jugadas buenas».

Crítico con el juego

En la misma línea, el míster comentó que el duelo le recordó al de Las Palmas, donde el Villarreal cayó por 3-0 y el rival tuvo una mayor efectividad. «Vimos a un equipo muy lejos de lo que queremos y, como máximo responsable y culpable, me entristece», añadió.

El único momento en el que Marcelino esbozó una sonrisa fue cuando fue preguntado como ‘Señor Toral’. «Es la primera vez que me llaman así», dijo en tono irónico antes de responder a si prefería perder jugando bien, como el Almería, o ganar jugando mal, como el Villarreal: «No es lo mismo enfadado que triste, tampoco sé si Pepe (Mel) se enfada mucho o poco. El resultado nos compensa en cierta medida porque quieres ganar, pero no nos debe confundir: si jugamos a este nivel el próximo domingo no vamos a ganar al Rayo», alertó Marcelino.

Las opciones por Europa

Respecto a las aspiraciones europeas, el entrenador del Villarreal es consciente de que la desventaja en la tabla es importante, concretamente están a seis puntos del Betis (séptimo) y a cinco del Valencia (octavo), pero confía en llegar con opciones al tramo final: «Tenemos una dinámica larga como para sacar una conclusión positiva. Estamos lejos de Europa a nivel de puntuación y la semana que viene veremos si esto es un encuentro puntual o no», finalizó un Marcelino que solo piensa en cambiar esta imagen la próxima jornada ante el Rayo Vallecano.