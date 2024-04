La previa | El Villarreal busca la primera de siete contra el Almería

No depende de sí mismo para jugar en Europa la próxima temporada, pero eso no significa que no lo deba intentar. El Villarreal busca esta tarde (16.15 horas) en el Power Horse Stadium de Almería tres puntos que le permitan seguir en la pelea por la séptima posición, la última plaza continental.

El entrenador del Submarino, Marcelino García Toral, marcó el camino a seguir en la última rueda de prensa. Por respeto a la afición y por respeto a uno mismo, el Villarreal aspira a sumar los 21 puntos que quedan en liza. La competición dirá después si ese registro es suficiente para terminar séptimos, pero competir hasta el final, pase lo que pase, desprende recompensas. No solo financieras, por el reparto económico de la Liga, también se siembran ahora las primeras semillas para la próxima Liga.

En la primera de las últimas siete jornadas del campeonato asoma el Almería. El rival del Villarreal esta tarde está prácticamente descendido. Se le acumulan los registros negativos: apenas suma 14 puntos, solo ha ganado un partido y en su casa no lleva ningún triunfo. Eso sí, tiene su peligro. Viene de empatar en el feudo de la Real Sociedad y en tierras almerienses han pinchado equipos de la zona alta como el Atlético de Madrid, el Betis, el Valencia, el Girona o el Athletic de Bilbao. La dinámica del equipo ahora entrenado por Pepe Mel ha mejorado: solo ha perdido un partido de los últimos cuatro.

Guedes junto a varuis aficionados. / VILLARREAL CF

Las dudas locales

El Almería despertó con la lesión a última hora de Édgar González, que trastoca los planes de la recuperación del mexicano César Montes, que en San Sebastián estuvo, pero no en condiciones de participar en el once. Tendrá que hacerlo hoy contra el Villarreal, formando pareja con Chumi en el centro de la zaga.

Otras variaciones en el Almería, un equipo fuerte en las transiciones, podrían llegar en la zona ofensiva, tanto en segunda línea como en punta.. Así, Robertone, apercibido, formaría pareja con el senegalés Dion Lopy en el centro del campo, escoltando a Adrián Embarba, que marcó dos goles a la Real, y Jonathan Viera. Por el perfil derecho podría aparecer Ramazani, si bien también podría optar por situar ahí a Leo Baptistao, con Choco Lozano como jugador más adelantado en la punta.

Posible once. / MEDITERRÁNEO

Los ‘groguets’ ausentes

Así las cosas, haría mal en confiarse el Submarino que, además, cuenta con un puñado de bajas. Por sanción, Marcelino pierde dos piezas importantes como el mediocentro Santi Comesaña (expulsado en Bilbao en la pasada jornada) y el central Raúl Albiol (que cumple ciclo de amonestaciones). Además, por lesión se ausentarán hombres como Juan Foyth, Eric Bailly, Denis Suárez y Yeremy Pino. Por contra, en principio estará disponible el pivote Francis Coquelin, lo que supone un alivio.

Con estos mimbres, el once podría ser el formado por Filip Jörgensen en la portería, con una línea defensiva tejida por Kiko Femenía, Mandi, Mosquera y Alfonso Pedraza o Alberto Moreno, un centro del campo con Étienne Capoue, Dani Parejo, Bertrand Traoré y Álex Baena y la pareja de ataque habitual formada por Gerard Moreno y Alex Sorloth.

En la primera vuelta, victoria del Villarreal por la mínima.