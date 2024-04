La autocrítica de Kiko Femenía: "El Villarreal no puede volver a dar la imagen de Almería"

Kiko Femenía vive su momento más feliz en el Villarreal CF. La llegada de Marcelino le ha devuelto la confianza y se ha ganado la titularidad aprovechando la lesión de Foyth. El alicantino fue autocrítico con la imagen en Almería, pese al triunfo por 1-2, y sigue soñando con regresar a Europa.

«No fue nuestro mejor partido, la verdad, pero lo bueno es que cuando no juegas bien seas capaz de sumar e incluso de ganar, como así sucedió en Almería», dijo.

Dificultades en Almería

El defensa destacó a su rival. «Sabíamos que el rival nos lo iba a poner complicado, ya que aunque sea colista, tiene una buena plantilla y la clasificación no está acorde al fútbol que propone y a los partidos que ha realizado últimamente», reconoció.

Kiko Femenía, durante una acción del partido ante el Cádiz. / GABRIEL UTIEL

Según el zaguero, «el fútbol te da y te quita, ahora ya hay que pensar en el siguiente partido y corregir los errores que tuvimos en Almería», insistió.

Mejoría hacia Europa

Para el lateral es clave «mejorar». «No podemos dar otra vez la imagen del pasado sábado. Hay plantilla para ofrecer una imagen mucho mejor, e insisto en aprender de aquello que no hicimos bien y que no vuelva a ocurrir», expuso.

Femenía sigue confiando en poder pelear por Europa hasta el final. «No es fácil, pero no hay tanta diferencia. Nosotros tenemos que sumar de tres en cada encuentro, ya que el objetivo es ganar todos los puntos hasta final de temporada. Jugar Europa es una ilusión que tenemos y lo vamos a intentar hasta el final», finalizó.