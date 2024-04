Lo que piensa Comesaña del Villarreal-Rayo Vallecano, Europa, su adaptación...

Partido sumamente especial el del domingo para Santi Comesaña (regresará a la convocatoria tras quedarse fuera en Almería por sanción), para enfrentarse a su equipo de procedencia, el Rayo Vallecano.

El Villarreal CF ha ascendido hasta la novena posición, a seis puntos de la séptima plaza (en poder del Betis), que es la última que da opción de jugar competición europea la próxima campaña

«No hacemos números, pero sí vamos partido a partido, a ver qué pasa», contestó Comesaña a la pregunta sobre sus sensaciones. «No está cerca, pero tampoco tan lejos para las seis jornadas que quedan y, obviamente, lo vamos a intentar», ahondó. «No debemos dejarnos muchos puntos si queremos llegar a Europa. En cualquier partido tenemos que ir a por los tres puntos», profundizó.

«Nosotros vamos a intentar llegar a Europa, pero empezamos mal la temporada», continuó. «Y si no llegas, lo que debemos hacer es mantener esta dinámica para que el inicio de la siguiente sea igual», reclamó el gallego. «Estar en esta posición y pensando en Europa, conforme empezó la temporada, es síntoma de que el equipo ha mejorado mucho», prosiguió el portador del 4 en el Submarino.

El mejor analista

Aunque ya jugó en Vallecas contra el Rayo (después de siete temporadas en las filas franjirrojas), Comesaña considera que «siempre es especial jugar contra el Rayo». «Solo lo he hecho una vez, en Vallecas, y fue muy especial», aseveró. «Ellos tienen otro objetivo, que ojalá lo cumplan, pero nosotros tenemos el nuestro y debemos ir a por ello», apuntó el vigués.

«Es una sensación rara», fue más allá. «En Vallecas fue un partido súper especial. Jugar contra excompañeros tuyos es como raro, porque donde hay confianza, da asco», explicó. «Cuando te picas con uno es distinto, porque hay confianza y te picas de otra manera» detalló. «Es raro, pero es bonito», subrayó el gallego.

El centrocampista comentó que espera un Rayo diferente respecto al equipo en el que él jugaba: «Se fue mucha gente el año pasado y se fue el míster también, cambió un poco la columna vertebral del equipo». «No lo están pasando tan bien, pero creo que tampoco tan mal», señaló. «Es un equipo al que cuesta hacer gol», indicó.

Una temporada complicada

Sobre su situación personal, en una temporada tan complicada, Comesaña afirmó que ahora se siente «muy bien». «Me costó un poco entrar en el equipo. Llevaba siete años en el mismo club y me costó algo la adaptación, que no fue fácil por los cambios de entrenadores», destacó. «Pero ahora sí que me siento mucho más cómodo de lo que estaba al llegar», matizó. «A ver si puedo continuar igual», concluyó el gallego.