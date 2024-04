Marcelino, la mejoría del Villarreal en La Cerámica, la baja de Gerard, el Rayo...

Siempre va de frente y de sus comparecencias se sacan muchas conclusiones, y la de este viernes no ha sido una excepción. Marcelino García Toral tiene claro que si su equipo quiere tener opciones de pelear por un puesto para competir en Europa la próxima temporada tiene que "modificar las cifras como local". "No podemos tener más derrotas que victorias. Tenemos unos números alejados de lo que debe ser un equipo bueno en su estadio”, reconoce el entrenador del Villarreal CF en su análisis previo al partido de este domingo en el Estadio de la Cerámica ante el Rayo Vallecano (18.30 horas).

Marcelino no quiso analizar la jornada de los rivales directos y señaló que el primer paso para las cuentas del Submarino es ganar su partido de este domingo ante los vallecanos.

Marcelino García Toral, en un entremamiento del Villarreal. / Villarreal CF

Sin distracciones

“No nos podemos distraer con los resultados de los demás. Para tener opciones en las dos últimas jornadas tendremos que haber ganado las cuatro precedentes”, comentó el entrenador, quien recordó que quedan 18 puntos y que el Villarreal debe "sumar muchísimos", comenzando por los tres del domingo.

”No hay que mirar a los demás porque nosotros ahora estamos en desventaja y hay que ganar para acortarla”, reiteró Marcelino, que destacó que el Rayo Vallecano es un equipo que fuera de casa “sacó buenos resultados” y que tras la victoria de la pasada jornada ante Osasuna “está cerca de la permanencia”.

Alfonso Pedraza se dispone a golpear el esférico. / Villarreal CF

Respeto al rival

“También han sacado en su campo peores resultados de los que acostumbran. Son dinámicas. Esperamos un Rayo competitivo, tenso, que te deja poco tiempo para pensar y ejecutar”, explicó Marcelino, que añadió que el Villarreal deberá "jugar concentrado y ser dinámico".

“Para ganar al Rayo vamos a tener que modificar la intensidad respecto al partido de Almería y poner ambición. No hay otro camino. El otro día logramos una victoria sin tantos merecimientos”, dijo en referencia al partido disputado en Almería.

Gerard Moreno controla el balón durante un entrenamiento de esta semana. / VILLARREAL CF

El estado de la plantilla

Marcelino anunció la posible baja de Gerard Moreno por precaución, ya que tiene molestias y se quiere evitar una lesión mayor, y confirmó que Kiko Femenía, tras no haber entrenado el primer día de trabajo, está apto para el duelo ante el Rayo.

"Recuperamos a los sancionados, a Comesaña y Albiol, que no tienen ningún problema físico. Tenemos la duda de Gerard, que tiene una ligera molestia y vamos a ser previsores. Actuaremos de aquella forma que nos permita no causar una lesión de más tiempo. Es baja definitiva Bertrand Traoré. Eric Bailly no llega a tiempo todavía, aunque está en un periodo de evolución bueno y nada más. Los demás, tanto Juan Foyth como Yeremi y Denis, son lesiones de larga duración", argumentó.

El preparador asturiano, por último, volvió a referirse al apoyo de la afición para mejorar los números del Villarreal como local. “Nuestros números en casa no son los que deben ser y la afición se fue desilusionando. Debemos dar el primer paso, pero pedimos el apoyo de la afición porque el futbolista siempre crece”, sentenció.