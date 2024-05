El doble objetivo de Sorloth en Pamplona: ser pichichi y batir el récord de Forlán

La última jornada de LaLiga en Primera División no tendrá nada en juego en lo deportivo para el Villarreal CF. Tras no poder ganar al Real Madrid el pasado domingo en La Cerámica (4-4), el último encuentro del campeonato ya no deja opción a poder soñar con Europa. Por ello, la visita a El Sadar de este sábado para medirse al Atlético Osasuna (14.00 horas), es totalmente intrascendente.

Pero en el seno del Submarino no se quiere tirar el partido en suelo navarro, más si cabe con Marcelino García Toral al frente del equipo, técnico exigente que no da lugar a la relajación hasta que no esté terminada la temporada. Los retos del sábado Es por ello que la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp ya han trazado la hoja de ruta de cara a un duelo que en el bando rojillo supondrá la despedida de un mito del banquillo pamplonés, Jagoba Arrasate. Los futbolistas que dirige Marcelino van a poner todo de su parte para secundar a Alexander Sorloth en los dos objetivos que le restan al noruego en el choque que cerrará el ejercicio futbolístico. Por un lado, el Vikingo Groguet acumula 23 goles y encabeza la tabla de máximos realizadores de Primera División, superando con su póquer (4 goles) ante el Real Madrid al ucraniano Dovbyk, que ahora es segundo con 21. Por tanto, el amarillo tiene dos goles de distancia de seguridad, aunque que en Navarra querrá ver portería para evitar ser alcanzado por el ariete del Girona y así poder terminar el campeonato nacional de liga como máximo goleador. Objetivo mayúsculo Hasta la fecha, Sorloth ha igualado a Gerard Moreno, como segundo futbolista con más goles en una misma temporada en Primera División. El Killer de Santa Perpètua de Mogoda anotó también 23 dianas en la campaña del título de la Europa League. Eso sí, el barcelonés no pudo proclamarse pichichi en LaLiga, trofeo que conquistó Leo Messi (FC Barcelona) con 30 goles, recibiendo Gerard el Trofeo Zarra al máximo anotador español del torneo liguero. Igualar o pasar a Forlán El segundo gran reto de Sorloth es el más difícil todavía. El noruego está a dos goles de igualar el registro en liga de Diego Forlán con el Villarreal CF del ejercicio 2024/05, que le sirvió para ser pichichi de Primera División y Bota de Oro europea. Por tanto, sin el ariete escandinavo anota dos o más goles en El Sadar se convertirá en el segundo pichichi que haya tenido el Submarino en toda su historia en Primera División. Y si alcanza como mínimo los 26 goles, uno más que el uruguayo, será el futbolista de la historia de la entidad que haya marcado más goles en una liga en Primera.