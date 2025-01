Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, avisó este viernes de las cualidades del Villarreal, al que calificó como un equipo "peligroso", del que señaló que Álex Baena, Yeremy Pino y Gerard Moreno "son muy buenos" y al que recibirá este sábado, 25 de octubre del 2025 (16.15 horas), en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

"El Villarreal es un equipo que tiene un juego definido, con un trabajo defensivo, con mucha gente ordenada para intentar salir al contragolpe, con los cuatro delanteros que tiene que son muy buenos: Baena, Yeremy Pino, Gerard Moreno y el que juega por delante. Tienen mucha velocidad y el otro día hicieron un gran partido con el Mallorca", explicó en la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino en Majadahonda.

"Nos enfocamos en el partido, buscando los jugadores quienes creemos que pueden ayudar a llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", dijo el entrenador, que no ha dado pistas sobre la posible alineación para este duelo, el quinto en dos semanas para el conjunto rojiblanco, que después, el próximo miércoles, visitará al Salzburgo en Champions.

El cara a cara

Enfrente, Marcelino García Toral, al que ha ganado tan solo en uno de sus últimos seis choques. Lo afronta Simeone "como con la mayoría de los entrenadores". "Siempre cada uno tiene un perfil y el equipo se maneja y transmite dentro del campo el perfil que busca su entrenador", expuso.

Más elogios

"El míster es muy claro desde siempre en el juego que ha utilizado y no va a variar. Tiene jugadores aplicados para el sistema que juega y utiliza y este sábado nos encontraremos un equipo duro, difícil, contragolpeador, con posesión de juego, con distintas variantes de velocidad y con valentía para atacar, porque ataca con mucha gente", explicó. "No me imagino otro partido que ese", señaló.

¿Quiénes son los tres jugadores del Villarreal que más le gustan a Simeone? / AGENCIAS

Simeone ve al Villarreal CF como un candidato a las plazas de la Liga de Campeones, "por el entrenador que tiene, porque de a poco está cambiando el juego en sus distintos partidos, por cómo viene haciéndolo, porque vienen creciendo muchísimo, no tienen competición semanal y eso te genera tener el foco fuerte sobre LaLiga EA Sports".

"Es un equipo peligroso", advirtió el técnico, cuyo equipo es segundo en la clasificación, a dos puntos del liderato del Real Madrid y cinco por encima del Barcelona, tercero en la tabla, y que no se fija en los duelos de sus rivales directos, sino sólo en sí mismo: "Solamente pensamos en lo que hacemos nosotros y en nosotros".