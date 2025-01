Marcelino sale satisfecho del Metropolitano: "Es un buen empate... y pudimos ganar"

Marcelino mostró su satisfacción tras el meritorio empate del Villarreal en el campo del Atlético. «Empatar aquí siempre es buen resultado, dada la eficacia e tiene el Atlético en su campo. Sufrimos en el inicio, pero desde el gol pudimos marcar otro gol. En el comienzo del segundo también, luego marcaron y pero también tuvimos nuestras ocasiones. Salgo contento».

El técnico asturiano no eludió la teórica polémica arbitral respecto al penalti que supuso el 0-1. «Este me parece uno de los mejores árbitros que hay. Vosotros veis mejor las jugadas, a mi me pilla lejos. Hay un árbitro, hay un VAR y se señala penalti, es una jugada lo suficientemente clara para señalar penalti», incidió el míster, que también enfatizó en que el colegiado «ha demostrado personalidad, ha gestionado bien el partido. Estoy más pendiente de los jugadores del Atlético y de los míos que del árbitro, al que no puedo controlar».

Gerard Moreno celebra el gol del Villarreal. / EFE/ Ballesteros

El punto en el Metropolitano también se cimentó en la recta final, cuando Marcelino apostó una propuesta ofensiva. «Cuando quedaban 25 minutos, si solo se hubiera defendido lo normal hubiera sido perder», aseveró el técnico. El entrenador justificó su estrategia: «Si sacábamos jugadores con piernas frescas podíamos poner en dificultad a los defensas, nos ofrecían más movilidad y podíamos, y así fue, tener bastante dominio. Generamos peligro y les hicimos retroceder, cuando el balón está más lejos de nuestra portería, más opciones tenemos de ganar».

No obstante, Marcelino no esconde su idea inicial: «Nuestra intención era ganar, aquí no puedes venir a defender y meterte en tu campo, así propiciábamos su victoria. Sacamos gente que genera respeto en los rivales y así pudimos dominar, el Atlético te puede marcar en cualquier acción por su nivel, pero nuestra intención era venir a ganar y en el tramo final sufrir lo menos posible, lo logramos».

Respecto al debate en la portería Marce tampoco se escondió. «Para un entrenador ser justo es complicado, pero hay que ser honestos, tratamos de aprovechar las virtudes de ambos. Conde tuvo una lesión desgraciada, Junior es un chico joven, esta competencia redundará en un aspecto positivo para el equipo», concluyó.