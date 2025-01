A veces, los números y el destino se dan la mano para generar historias increíbles. Como la del gol de Gerard Moreno, el sábado, en el estadio Metropolitano, donde adelantaba a los amarillos (1-1).

El gol número 120 del barcelonés con el primer equipo del Villarreal CF tiene su miga. Lo consiguió un 25 de enero, el mismo día que, en 2013, con el dorsal 32 a la espalda, abría la goleada contra el Sabadell (3-0) en el ahora conocido como Estadio de la Cerámica. Era aquel Submarino que había recurrido a Marcelino García cuando el regreso a Primera División empezaba a peligrar seriamente.

El recuerdo

A los 12 minutos, Gerard demostrabas sus dotes de oportunista para, tras una involuntaria asistencia de un jugador arlequinado, lograr el 1-0. ¿Saben en qué minuto? Pues en el 12 del primer tiempo.

Gerard Moreno, 12 años marcando para el Villarreal: vídeo con el primero de sus 120 goles / MANOLO NEBOT

Este lunes, 27 de enero del 2025, se cumplirá un año de su último gol en jugada, en el 3-5 al Barcelona en Montjuïc. Pero, por el momento, suma tres en este ejercicio desde los once metros (Osasuna, Leganés y Atlético). Ha materializado 18 de los últimos 21 penaltis que ha ejecutado.

Además, ha marcado por tercera visita consecutiva al Metropolitano, lo cual, en este siglo, solo lo han conseguido Ronaldo Nazario, Samuel Etoo, Gonzalo Higuaín y Leo Messi. Casi nada.

Ese tanto del sábado supone el número 100 que los colchoneros encajan en el espectacular hogar que tomó el testigo del Vicente Calderón, siendo el mayor pichichi no rojiblanco en dicho recinto junto a Borja Mayoral y otro examarillo como Enes Ünal.

«Quiero intentar disfrutar»

«Estoy contento por seguir ayudando al equipo, es un orgullo seguir sumando goles», manifestó tras el empate. «La exigencia del club exige estar al mejor nivel», añadió. «Un repaso de estos años me hace estar muy orgulloso», comentó, antes de echar la vista atrás hasta ese 25 de enero del 2013. «Recuerdo ese partido ante el Sabadell, recuerdo todos los goles que he marcado con el Villarreal», afirmó. «Sí que tenía en la cabeza que podía marcar el gol 120», comentó. «Siempre voy con la mentalidad de ayudar a los compañeros, contento por ser haber marcado aquí y por haber servido para sumar», profundizó el 7. «Físicamente me encuentro mejor, mentalmente también», incidió. «Quiero intentar disfrutar», deseó.

En el Metropolitano, territorio de un acérrimo aficionado colchonero como Joaquín Sabina, Gerard Moreno demostró que, para viejo rockero, nadie mejor que él. n