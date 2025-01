Las mejores frases de Sergi Cardona: La selección, su excelente nivel, las aspiraciones Champions...

Centro de Cardona y gol de Baena. Centro de Cardona y gol de Yeremy Pino. ¿Lo recuerdan? Es la secuencia de los dos goles que regaló Sergi Cardona ante el Mallorca. El lateral del Submarino, en su primer año como 'groguet', se ha convertido en una pieza clave en el sistema de juego de Marcelino García.

Con Baena ocupando pasillos interiores, la banda izquierda es totalmente suya, con la exigencia que conlleva subir y bajar en cada acción: "Por la manera que queremos jugar, los laterales requieren un gran esfuerzo. Pero eso no es importante. Con Baena nos entendemos bien. Es un jugador que nos da mucho por dentro. Es un futbolista muy importante y a los que somos más malos, nos toca correr más. Estoy bien físicamente. Me siento bien en ese sentido".

Con tres asistencias en su casillero, solo un lateral zurdo lo supera: Miguel Gutiérrez con cuatro, pero el catalán es ambicioso y quiere más: "Siento que podría llevar más. Es algo que quiero exigirme más. No es algo que me inquiete mucho. Por la forma de jugar, consigo llegar más arriba. Me gustaría mejorar y sumar más de aquí a final de temporada. Será muy bueno para el equipo", apuntó.

En ese sentido, su excelente nivel quizás no haya pasado desapercibido para De la Fuente, aunque la competencia es feroz con Cucurella, Gayá o Grimaldo entre otros: "Lo de la Selección no se me pasa por la cabeza. No depende de mí y entonces no me fijo en estas cosas".

Un Cardona que valora positivamente su primer año en Vila-real: "Me siento bien. Está siendo una buena temporada a nivel individual. Busco seguir mejorando como jugador y aportarle al equipo. Veo que soy mejor futbolista cada año. Sigo teniendo margen y quiero seguir creciendo como jugador".

Sergi Cardona, un pulmón por banda izquierda. / MANOLO NEBOT

Ve fuerte al equipo

"Hay tramos así todas las temporadas. Desde el inicio del año, estamos fuertes. Especialmente en el aspecto defensivo, en el que teníamos margen de mejora. A nivel de resultados, hemos ganado uno de tres partidos, pero las sensaciones son positivas. Queremos alcanzar nuestro máximo nivel y estar a final de temporada donde todos queremos".

En trance, ante el Mallorca

"Son momentos del partido que todo fluye. Son automatismos que salen solos. Estábamos en un momento en el que jugábamos de memoria. Nos salía solo. Disfrutamos mucho y eso es lo que buscamos disfrutar así de los partidos y ganarlos".

Objetivo 40 puntos en la segunda vuelta

"No nos preocupa. Lo que queremos es ir partido a partido. Competir cada encuentro y tratar de ganar cada semana. Si hacemos eso, estaremos capacitados para alcanzar el objetivo de intentar estar en Champions".

Partido vs Valladolid

"Un partido complicado como son todos. Queremos hacernos fuertes en casa en la segunda vuelta. Ya lo hicimos contra el Mallorca y queremos darle continuidad. Empezar fuertes desde el primer minuto, demostrando que queremos ganar y que los rivales vean que aquí es complicado puntuar".

¿Cómo está Pedraza?

"Veo a Alfonso bastante mejor. Lo ha estado pasando mal con la lesión. Sabemos de su nivel, lo importante que es para el club. Ojalá podamos contar con él lo antes posible".

Hacerse fuertes en casa

"Es algo que queremos cambiar. Es uno de los objetivos del equipo. Hacerse fuertes en casa. Es primordial para lograr la clasificación europea. Necesitamos que no se nos escapen muchos puntos aquí. Si lo logramos, la gente se enganchará y nos ayudará todavía más a ser fuertes en casa".

Cómo ve la clasificación

"Hay mucha igualdad en LALIGA. Los equipos sacan puntos en cualquier campo. Hemos de ir a por el partido desde el inicio. Tener respeto por el rival y saber que si no damos el 100% no ganaremos al Valladolid ni a ningún otro rival".