Marcelino, sobre la decisión de Baena: "Ha demostrado que tiene ambiciones deportivas y su amor por el Villarreal"

Con más medios de comunicación de lo habitual y con el nombre propio de Álex Baena sobre la mesa, Marcelino respondió a la batería de preguntas en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado ante el Valladolid (18.30 horas). El técnico asturiano le dio un abrazo en el entrenamiento como muestra de apoyo tras la complicada decisión. ¿Y qué piensa sobre decir no a esta oferta?. "Soy respetuoso con las decisiones de cada futbolista. Independientemente de lo que decida. Si hubiese decidido marcharse, lo habría respetado al máximo. Pasó unas horas muy difíciles porque te ponen en una disyuntiva muy complicada. Quedándose demuestra que tiene ambiciones deportivas y personales altas. Tiene amor por este club. Por su Villarreal, el equipo con el que llegó con 11 años. Lleva toda su vida aquí. No solo ha valorado el dinero. Sino todo lo que rodea a su vida y a este club. Es un chico muy maduro, con un gran corazón, inteligente y con unas virtudes personales y profesionales muy diferentes a lo que se puede pensar fuera. Tiene carácter jugando porque es ganador, pero es un chico que merece mucho la pena. Lo apoyamos al 100%. Lo primero es la persona. Creyó que esto era lo mejor para él y así lo ha decidido. Ahora, debemos seguir disfrutando de su fútbol e intentar sacar lo mejor de él", atizó.

Marcelino García Toral da indicaciones desde el área técnica del Metropolitano. / EFE

Su marcha hubiera supuesto un destrozo en lo deportivo para el Submarino: "Sería egoista si pensara en eso. Es su futuro y no entro a valorar eso. Me mantengo al margen de sus decisiones. Lo iba a respetar del mismo modo independientemente de sus decisiones. Había que respetar su decisión. Al menos por mi parte como entrenador. Le tengo un gran cariño y lo estimo mucho profesionalmente. Es obvio que preferimos que se quede a que se vaya. Eso es evidente", lanzó.

¿Y qué hubiera hecho Marcelino si llega esta oferta?. "Es complicado, no tiene importancia. Cada profesional tiene sus oportunidades e intervienen muchos factores. Es una hipótesis y nunca sabes lo que es lo mejor- Siempre estaré conforme conmigo mismo independientemente de la decisión".

Cambiando de tema, la respuesta sobre Foyth y Parejo fue escueta pero aclaradora: "Están disponibles, van a ir convocados y están para jugar".

Buchanan.... a punto

No es todavía oficial, pero está en la Ciudad Deportiva. Marcelino no se pronunció sobre Buchanan: "Cuando esté todo firmado, opinaré sobre el jugador. Ahora mismo es un jugador que está aquí, pero faltan flecos. No ha entrenado con nosotros. El día que lo haga muy gustosamente os responderé. Viene a cubrir una baja muy desgraciada como es la de Ilias Akhomach".

¿La quinta plaza a Champions? Solo piensa en el Valladolid

"Solo estamos pendientes de ganar al Valladolid, sumar tres puntos y refrendar la dinámica del equipo. No creemos que vaya a ser sencillo. Queremos contrarrestar al Valladolid y encontrar nuestro máximo rendimiento. Eso me motiva y me ocupa. Solo pensamos en eso. En el próximo partido. Queremos demostrar mejores números en la segunda vuelta en casa. Venimos de una victoria buena en casa con un gran juego y un buen empate en un campo muy complicado como el del Atlético de Madrid. Ahora queremos reafirmarnos por un equipo fuerte en casa".

Rivales de la zona baja

"Los respetamos al máximo. Vamos de uno en uno. No nos fijamos en el calendario. Sabemos que cada partido es un mundo y para ganarlo intervienen muchos factores: juego, acierto… Tenemos que estar muy concentrados y mantener respeto y humildad. Si respetamos al rival, nos respetamos nuestros valores deportivos y nuestras ilusiones por ganar. Eso tenemos que hacer contra el Valladolid y luego ya pensar en los siguientes.

¿Cambios en el once?

"Podemos cambiar algunas cosas. Combinamos el rendimiento en el entrenamiento con el rendimiento en competición. En base a eso hacemos los onces. También nos fijamos en qué podemos encontrarnos en cada partido. La alineación es en lo último que pienso siempre. Siempre tengo dudas con eso. A partir de hoy, pensaremos en la alineación. Tenemos muchos jugadores disponibles. Tenemos buen equipo y la competitividad es alta. No es fácil entrar ni mantenerse como titular".

Pau Cabanes, el Alavés

"Es un chico que hizo la pretemporada con nosotros. Le costó bastante, pero ha tenido una progresión enorme. Se lo ha ganado. Nadie le ha regalado nada. Creemos en él firmemente. Creemos que es una gran oportunidad para él. Allí tienen unas circunstancias favorables para que crezca como jugador. Queremos que vuelva hecho un hombre de allí. La experiencia será positiva si se confirma la operación. Estaríamos contentos por él y por el club. Creemos que se lo ha ganado".

Diego Conde y Luiz Júnior durante un entrenamiento la pasada semana en la Ciudad Deportiva. / GABRIEL UTIEL

¿Junior o Conde?

"Más o menos lo tengo claro. Pero permitidme que no os lo diga porque no se lo he dicho a ellos. Pueden jugar los dos. Diego estaba bien y Luiz ha ido de menos a más. Confiamos en ambos. Eso es lo más importante. Cuando confías en ellos, la sensación es de seguridad, juegue quien juegue. Será algo que decidiremos y esperemos que, juegue quien juegue, dejemos la portería a cero".

Apoyo de la afición

"Siempre intentamos animarla con nuestro juego. Y le pedimos su apoyo. Cuando construyes una unión fuerte entre equipo y afición es más fácil ganar. Cuando la afición empuja todo es más fácil. Debemos estar a un alto nivel y transmitirle nuestro empeño y ganas de ganar y tener el acierto para lograrlo. No pensemos que porque el rival sea el Valladolid vamos a ganar. No podemos pensar eso".

Sobre su pasión por el fútbol

"El día que no tenga pasión por el fútbol lo dejaré. No trabajaré más. Es la condición que nos hace estar aquí. Soy un afortunado porque desde que era pequeño jugaba al fútbol. Llegué a jugar en mi equipo y luego decidí entrenar. Y aquí estamos. Disfruto con lo que hago. A veces pienso que me debería ir a casa porque me hago mayor, pero sigo teniendo pasión e ilusión. Disfruto de lo que hago. En ese proceso, he sabido diferenciar lo importante de lo relativo. Lo que me influye positivamente lo cojo y lo que no lo dejo de lado".