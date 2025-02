Ayoze abre la tormenta perfecta ante el Valladolid (5-1)

Una genialidad, un gol y cambio total de guión en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal CF no ofreció su versión premium en una primera parte para no demasiado animada. Al menos hasta el minuto 40, cuando Ayoze, con un golazo despertó al Submarino y dio inicio a la tormenta de fútbol y gol que le cayeron al Valladolid. El segundo tiempo fue otra cosa y Gueye, Comesaña, Barry y Denis Suárez firmaron el festín groguet.

Tres fueron las novedades que introdujo Marcelino en su once inicial respecto al que puso en liza en el Metropolitano, y de postín, como las de Conde en la portería, Foyth en defensa y Ayoze en ataque. Así, los amarillos salieron con una línea de cuatro atrás formada por Kiko Femenía y Sergi Cardona en los laterales, junto a Kambwala y Foyth en el eje. Santi Comesaña y Gueye repitieron en el doble pivote, con Baena y Yeremy Pino en las bandas; y Gerard Moreno y Ayoze compartiendo titularidad en la delantera por primera vez.

Al Submarino le costó imponer rapidez al juego con balón, no transicionaba con ritmo y ello redundó en una reducida fluidez por parte del equipo amarillo. En esta tesitura la primera acción de peligro fue para el Villarreal, eso sí, a balón parado, en un asistencia del ovacionado Baena que recogió Foyth, ante la falta de contundencia de la zaga pucelana, pero el argentino remató alto. Más allá de esa acción, el cuadro amarillo no se encontró cómodo sobre el césped, el Valladolid estaba consiguiendo que se jugara poco, en base a una intensidad baja y, con ello, se sentía seguro y muy bien guarecido en defensa.

Los minutos pasaban y el escenario no cambiaba, algo que hizo crecerse al equipo vallisoletano. De ello avisó ya Chuki, con un lanzamiento desde fuera del área que atrapó el guardameta Conde.

De menos a más

No fue hasta el minuto 25 cuando el Submarino llegó con peligro a la portería contraria, en una asistencia de Cardona, desde el perfil izquierdo, pero el cuero no llegó por poco a Ayoze, casi en boca de gol. Tenía que presionar más alto el equipo de Marcelino y meter una marcha más para zarandear a a un Valladolid que defendía con comodidad y achicando bien los espacios. Parecía que el Villarreal podía ir a más, pero le faltaba dar un paso adelante, que no llegaba, para pasar a dominar el partido, pero los de Cocca dieron el susto en una falta de Javi Sánchez que no entró por poco.

Y minutos después volvió a llamar a la puerta del gol el Valladolid, en una rápida jugada por banda izquierda que culminó Chuki, en un disparo que se marchó a la lateral de la red. No estaba siendo el partido del Villarreal, le costaba un mundo encontrar huecos en la línea de retaguardia blanquivioleta, pero cuando estaba espeso el duelo apareció el hombre-gol del del Submarino. Corría el minuto 42 en La Cerámica, momento en el que Ayoze recibió un balón desde la banda para marcharse de tres contrarios en el interior del área con una maniobra genuina, con la que se plantó ante el portero Hein antes de batirle con un tiro cruzado. Un golazo de genio para poner por delante a los de Marcelino.

Celebración del primer gol en el Villarreal-Valladolid. / Gabriel Utiel

El gol cambió el partido. El propio Ayoze dispuso de dos ocasiones claras para abrir brecha en el electrónico, en dos acometidas del tinerfeño, la primera no encontró portería a por poco, la segunda, la paró Hein, aunque finamente el árbitro señaló fuera de juego. Los últimos minutos del primer acto fueron eléctricos para un Villarreal al que despertó Ayoze Pérez.

La decisiva segunda parte

Y en la reanudación el Villarreal continuó con el guión con el que se escribieron los últimos minutos del primer acto. Marcelino retiró a Kiko Femenía por un Pau Navarro que se colocó en el lateral derecho.

El Submarino buscó el segundo con insistencia, la tuvieron Ayoze, Baena... El partido era otra cosa, aunque los castellanos no renunciaban al empate, algo que pudieron conseguir en un disparo de Rosa que terminó golpeando en Gueye, acto seguido la tuvo Marcos André, que remató totalmente solo en el segundo palo.

Pero el Submarino le había metido un par de marchas más al partido y con espacios la calidad amarilla tenía que aflorar. Pasaban dos minutos del primer cuarto de hora de la segunda mitad cuando cayó el segundo. Baena se inventó un balón entrelíneas, Pepe no pudo controlar, el cuero le cayó a Gueye para mandarlo al fondo de la red.

Tras el gol salieron Parejo y Barry, el Villarreal era otra cosa y seis minutos después llegó el 3-0. Sergi Cardona colocó un centro de otro desde la izquierda y Comesaña, con un gran testarazo, mandó el esférico a guardar. Con el 3-0 estaba todo el pescado vendido, pero el Villareal esta en modo insaciable, quería más y el resultado no se iba a quedar ahí. Denis, que había sido otro de los relevos, le dio el gol a Barry, que culminó la jugada con una perfecta definición para marcar el cuarto tanto de los groguets. Y en el descuento aún hubo tiempo para el quinto, obra de Denis Suárez... y para el 5-1, de Amallah, el del honor pucelano.

