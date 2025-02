Marcelino es autocrítico con la primera parte del Villarreal y ensalza la segunda tras la goleada al Valladolid

Marcelino se mostró contento en líneas generales tras la goleada del Villarreal sobre el Real Valladolid, por 5-1, en el Estadio de la Cerámica. "Estamos satisfechos del rendimiento del equipo en casa", eso sí, mandó un mensaje a la hinchada, "la afición que no se acostunbre, no marcaremos tantos goles todos los partidos", de forma simpática. No obstante, el técnico asturiano reconoció e hizo autocrítica en relación a la primera mitad del equipo: "En la primera parte hemos estado regular. El Valladolid presionó bien, nosotros estuvimos por debajo de nuesro nivel, estáticos e imprecisos. Encontramos el gol en una acción genial de Ayoze, después, en el tramo final del primer tiempo tuvimos ocasiones. Me dejó insatisfecho el primer tiempo hay que ser más intensos en casa y llegar más a la portería rival, no generamos ocasiones".

La lectura del segundo acto fue totalmente diferente y es que "el segundo tiempo fue extraordinario, estuvimos intensos, rapidos, precisos, chisposos, con variedad en el juego, fue genial. Antes de segundo gol generamos ocasiones para marcar la diferencia", argumentó el entrenador. Marcelino también puso el foco en "los jugadores que se han entrado, han elevado el nivel del equipo. Tenemos que tener idea común, sentimiento de equipo, jueguen los que juegen saben que son importantes".

VILA-REAL. PARTIDO DE FUTBOL. LIGA AE ESPORT DE PRIMERA DIVISION. JORNADA Nº 22. EN EL ESTADIO DE LA CERAMICA ENTRE EL VILLARREAL CF Y EL VALLADOLID. / Gabriel Utiel

El preparador amarillo también hizo balance de la trayectoria del Villarreal: "Los números muy buenos, también los de la primera vuelta, hemos concedido muy poco en estos cuatro últimos partidos, el equipo se muestra solvente cuando no tiene balón, esto es determinante".

Reinicidiendo en el partido, Marcelino ahondó su análisis en la primera mitad: "La primera parte fue una mezcla, nunca todo es demérito de uno o mérito del otro. El Valladolid tuvo un nivel de concentración e intensidad alto y nos incomodó, no progresaba, tenía posesiones largas. Con balón estábamos estáticos y poco profundos, tanto en el desmarque como en el pase. Con el gol todo cambió, aunque el Valladolid en el primer tiempo también lo hizo bien".

"Aquí en La Cerámica, nos tenemos que sentir a gusto y los rivales todo lo contrario, en la primera vuelta perdimos más puntos de lo que nos gustaría, es importante que la afición llene el estadio y con su apoyo y la unión con el equipo sumaremos más puntos.

Mercado de fichajes

Por último, respecto al mercado de invierno. el entrenador del Submarino dejó caer que "es posible que pueda venir un futbolista, hay un acuerdo hace tiempo con el jugador, veremos lo que pasa con su club, nos sabemos si puede haber también alguna sorpresa". Aunque volvió a poner de manifiesto su satisfacción por el nivel que tiene su plantilla: "Estoy contento con la plantilla".