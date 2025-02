Roig Negueroles analiza las últimas horas del mercado para el Villarreal: Buchanan, Rafa Marín, Foyth…

El mercado de fichajes de invierno en España concluye el lunes 3 de febrero a las 23.59 horas y son muchos los clubs que apuran las horas en busca de refuerzos. En el caso del Villarreal CF este sábado se ha confirmado la llegada de Buchanan al conjunto villarrealense en calidad de cedido, pero son muchos los nombres propios de la semana. Sobre algunos de ellos ha hablado en los micrófonos de Movistar el consejero delegado del club, Fernando Roig Negueroles:

La cesión de Buchanan: "Es una zona en la que tenemos grandes jugadores pero no en número y muchos de ellos han estado lesionados, así que como es una zona de muchos cambios, y más ahora que se pueden hacer cinco por partido, lo necesitábamos. Buchanan es un jugador diferente a lo que teníamos”.

Foyth y el interés del Aston Villa: "Nosotros estamos encantados con Juan, al que consideramos uno de los mejores defensas de la historia del club, sino el mejor, y estamos felices de tenerlo y de disfrutarlo".

Foyth, ante el Rayo. / VILLARREAL CF

La continuidad de Baena: "Nosotros intentamos hacer las cosas con tiempo y antelación, y perder a estas alturas a un jugador importante no nos apeteciá. El jugador es feliz aquí y estamos encantados de que se quede. Conociéndolo no nos sorprendió su dedición, está claro que el entorno le hizo dudar porque era una gran oferta económica, pero no nos generó tanta sorpresa cuando nos dijo que no se iba".

Gabriel Utiel

Rafa Marín, ¿llegará?: “Teníamos interés en ese jugador, pero ahora mismo es una parcela que tenemos bien cubierta y no podemos esperar eternamente a que los clubes se decidan".