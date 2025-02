El Submarino, a silenciar el ruido del mercado y ganar al Valladolid

Entre rumores, salidas, llegadas y ofertas mareantes provenientes del golfo pérsico, el Villarreal recibe al Valladolid (16.15 horas) con el objetivo de silenciar el estruendo de un mercado de invierno inverosímil y conseguir tres puntos vitales para meter presión al Athletic Club en la titánica batalla por conseguir la cuarta posición.

La semana empezó con el fuerte interés del Aston Villa por Juan Foyth, actualmente congelado aunque podría calentarse en cualquier momento más conociendo el ímpetu de Unai Emery. Y continuó bajando revoluciones con Tajon Buchanan y Rafa Marín (el primero ya es amarillo y el segundo esperando la aprobación del Nápoles) hasta que el jueves llegó el bombazo de Álex Baena, que dijo «no» a una oferta multimillonaria del Al Ahli.

Baena y Parejo, en el entrenamiento del Villarreal. / TONI LOSAS

Un contexto peligroso

En este enrevesado contexto, el Submarino recibe al colista de la Liga, rival muy inferior sobre el papel que va de tapado y tratará de dar la campanada en La Cerámica. El conjunto amarillo, con 34 puntos y en un inicio de año prometedor, busca confirmar este óptimo estado y sumar la segunda victoria seguida ante su afición en uno de los retos de esta segunda vuelta.

Parejo y Foyth, listos

Con únicamente las ausencias de Ilias Akomach y Alfonso Pedraza, que ayer estuvo entrenando en solitario y está más cerca de volver, Marcelino tiene disponible al resto de la plantilla tras confirmar que Juan Foyth y Dani Parejo «están listos para jugar». El centrocampista podría regresar al once en un partido donde el Villarreal tendrá mucho balón y necesitará un timón que organice el juego.

Luiz Júnior apunta a titular

Otra de las dudas será saber quién ocupa la portería. Diego Conde ha vuelto y era el titular, pero Luiz Júnior ha demostrado un excelente rendimiento en los últimos encuentros y apunta al once, aunque el asturiano no se mojó en la rueda de prensa previa: «Lo sé, pero no lo voy a decir porque ellos todavía no lo saben. Confíamos en ambos»

En defensa, los incombustibles Kiko Femenía y Sergi Cardona son fijos en los laterales, mientras que la pareja de centrales formada por Willy Kambwala y Logan Costa podría repetir tras el buen hacer en el Metropolitano. En el centro del campo, si entra Parejo su acompañante será Pape Gueye, si no jugará Santi Comesaña. Las bandas son para Baena, que recibirá una sentida ovación por parte de la afición, más su fiel amigo Yeremy Pino.

¿Gerard y Barry en punta?

En punta tres cromos para dos puestos con favoritismo para la dupla Gerard Moreno-Thierno Barry, aunque no es descartable que Ayoze Pérez, un futbolista muy importante en el equipo, vuelva al once después de varios encuentros saliendo de revulsivo.

En frente, un Valladolid inmerso en una crisis institucional con una afición indignada por la gestión de Ronaldo Nazario. Con 15 puntos y a seis de la salvación, el cuadro pucelano busca aferrarse al milagro de la permanencia. Un Villarreal muy favorito que quiere aislarse de un agitado mercado.