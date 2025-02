Miguel Ángel Mesa (Castellón, 11 de marzo de 1970) es un enamorado del fútbol. Uno de esos hombres que no concibe su vida sin este deporte. Lo disfrutó como jugador durante su juventud, como entrenador en su madurez e, incluso, fue coordinador en Vilafamés, donde fue durante décadas una personalidad muy reconocida en el fútbol local.

Ahora, a sus 54 años, compagina su vida como empresario, mientras descubre nuevos talentos por toda nuestra provincia de la mano del Villarreal CF. Una empresa que le apasiona y que le insufla la suficiente energía y optimismo para mantener a raya una leucemia que le acecha desde 2017.

La otra faceta

Un contratiempo que no le ha quitado la sonrisa con la que se expresa cuando habla de fútbol o de su familia. Al contrario, ha asumido la adversidad con la valentía y la generosidad de montar una asociación, ASOLECAS, con la que recauda fondos para investigar sobre esta enfermedad y con la que brinda apoyo a aquellos que la padecen.

Miguel Ángel Mesa, un incombustible cazatalentos al servicio del Villarreal / VILLARREAL CF

La treyectoria en el Submarino

Hace 15 años que se subió al Submarino Amarillo para, primero entrenar a un equipo de la cantera, y luego ejercer de ojeador de fútbol 8 por la provincia de Castellón. Desde entonces, ha sido testigo, en primera persona, del crecimiento y evolución del fútbol provincial y de cientos de chicos que han disfrutado de este deporte en nuestra tierra durante sus primeras etapas formativas.

“Castellón es un lugar pequeño: en el fútbol provincial nos conocemos todos; y más cuando llevas muchos años viendo partidos”, explica Mesa, que desde 2012 dedica sus fines de semana a ver partidos de fútbol 8 por toda la geografía provincial.

“Mi mujer dice que no paro", aclara entre risas. "No le voy a quitar la razón: entre semana compagino la empresa con la asociación, pero los fines de semana son para el fútbol”, reconoce Mesa, que se siente un afortunado por dedicarse a la formación en un club que apuesta tanto por la cantera como el Villarreal CF: “Es un trabajo muy chulo y gratificante ver a los chicos crecer y poder darles la oportunidad de seguir mejorando en una estructura tan profesional”.

El Villarreal, un privilegio para el fútbol provincial

Tras toda una vida dedicada al fútbol en nuestra provincia, Miguel Ángel Mesa es una de las voces autorizadas para analizar la evolución del fútbol en Castellón durante las últimas décadas: “Diría que cada vez hay más equipos en la zona, pero no hay tantos jugadores". "Muchos equipos hacen una gran labor a nivel social: abren las puertas del fútbol a muchos niños, pero realmente solo hay cuatro o cinco equipos como el CD Roda o el Primer Toque CF, que garantizan una calidad de entrenamientos que permitan mejorar a los chicos”, reseña.

En ese sentido, la fuerte apuesta del Villarreal CF en el fútbol base es una suerte para los cientos de jóvenes talentos con capacidad e ilusión de alcanzar en el futuro el fútbol profesional. “El Villarreal lo ha cambiado todo en el fútbol de nuestra provincia. Es un antes y un después. Ahora puedes ser jugador de élite en tu tierra. Hemos pasado de ser un territorio exportador de talento a tener una estructura como la nuestra que no solo canaliza este talento, sino que lo potencia al máximo”, resalta Mesa.

No en vano, no es casualidad que, en los últimos años, se hayan multiplicado los jugadores provinciales que han alcanzado el fútbol profesional: Pau Francisco Torres, Carlo Adriano, Migue Leal o las irrupciones más recientes de Pau Cabanes y Pau Navarro, de Burriana y la Vilavella, respectivamente.

Pau Navarro y su llegada al Villarreal

De este último jugador, el ojeador castellonense cuenta una divertida anécdota de cómo se unió hace 11 años al Villarreal CF: “Vimos a Pau Navarro un poco por casualidad. Este tipo de cosas curiosas que tiene el destino. Íbamos a ver partidos a la Vall, Nules y luego a Onda. Cancelaron el partido en Nules y me acerqué a la Vilavella para ver qué partidos había. Llegué y estaban jugando los benjamines de segundo año. Y había un chico, con gafitas, que no paraba de correr y cada uno de sus tiros acababa en gol. Pregunté por el chico y me dijeron que era Pauet, que era un año más pequeño que el resto. No era muy alto, pero nos sorprendió. Tras hacer las pruebas con el club, el Villarreal CF decidió darle la oportunidad y ficharlo para el año siguiente”, relata el castellonense.

Una factoría de oportunidades al servicio del talento de Castellón

A la hora de encontrar nuevos talentos, Miguel Ángel Mesa confiesa que buscan en los chicos algo diferente. “Se tienen en cuenta muchos factores, deportivos y extradeportivos, pero buscamos ese aspecto diferencial: en general, apreciamos que sean un niño intenso, que tengan capacidad técnica o un físico destacado”.

En el mundo de la captación, conviven las grandes historias de éxito con muchas otras, menos rimbombantes, en las que no hay final de película americana: “Es una satisfacción ver cómo progresan los chicos que traemos, pero la realidad es que es muy complicado. Darles la oportunidad a los chicos ya merece la pena. Brindarles la opción de formarse y desarrollarse en un club que te ofrece tantos recursos es algo que tiene mucho valor”.

Por último, Mesa augura un gran futuro y una buena salud al fútbol base de la provincia, de la mano del Villarreal CF: “Se está trabajando mucho y muy bien. Todo lo que ha hecho el club, era impensable esto hace 30 años. Estoy seguro de que habrá muy buenos jugadores de la terreta en los próximos años”.

Con el esfuerzo y los recursos que pone el Submarino a la formación y el desarrollo del fútbol base, el futuro está garantizado.