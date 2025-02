El duro proceso de Ilias Akhomach: "A veces estoy un poco triste, pero siempre intento estar alegre"

Acababa de marcar un golazo ante el Alavés y estaba en un momento dulce, pero en una acción fortuita todo se fue al traste. Su pierna derecha realizó un extraño movimiento tras recibir una falta de un jugador rival y su rodilla hizo crack, cayendo al suelo desconsoladamente y rompiéndose el ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más crueles para el futbolista por su larga duración, entre seis y diez meses. Casi tres meses después de la intervención quirúrjica, Ilias Akhomach afronta este duro proceso con optimismo y el objetivo de volver a disfrutar sobre el césped de la Cerámica.

El extremo marroquí recuerda aquel 9 de noviembre que difícilmente olvidará. «Vino el doctor y me dijo lo que tenía. Se me echó todo el mundo encima. En el momento de la acción no me dio tiempo a pensar pero sentí que algo no iba bien», apuntó.

Ilias Akhomach realiza uno de los ejercicios. / VILLARREAL CF

El primer sentimiento es de frustración, rabia y pensamientos intrusivos negativos ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Volveré a mi mejor nivel? Preguntas lógicas antes de aceptar la lesión e iniciar un largo proceso de rehabilitación. Así se encuentra Ilias, quién reconoció que tiene fases difíciles pero intenta gestionarlo con optimismo: «Estoy con muchísimas ganas de afrontarlo. Es verdad que a veces estoy un poco triste, pero siempre intento estar alegre y mostrar mi mejor cara» finalizó el groguet, que trabaja duro en la sombra para acortar los tiempos y regresar al juego lo antes posible.

Era una pieza importante

A sus 20 años, Ilias Akhomach explotó durante el inicio del curso y se había convertido en una pieza importante para Marcelino García Toral, por delante de Yeremy Pino, quién precisamente sufrió la misma lesión la pasada temporada.

El canterano del Barcelona llegó al Villarreal el verano de 2023 para jugar en el filial de Segunda División pero desde prácticamente el día uno derribó la puerta del primer equipo y demostró ser un fubolista de presente y sobre todo futuro. Creciendo en su juego y aportando desequilibrio y regate desde la conducción con su zurda.

Buchanan para suplirlo

Una baja sensible que ya tiene recambio. La dirección deportiva hizo un esfuerzo para potenciar la banda derecha y el elegido fue Tajon Buchanan. El canadiense disputará un puesto con Yeremy Pino, mientras Ilias trabaja para volver a disfrutar del fútbol.