Marcelino confirma la lesión de Gerard Moreno en el Villarreal

El Villarreal CF juega este sábado, 8 de febrero del 2025, a partir de las 18.30 horas (hora peninsular), en el Estadio de Gran Canaria contra la UD Las Palmas. Marcelino García Toral ha comparecido en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Kirian Rodríguez

En primer lugar, en nombre de todos los futbolistas y jugadores, mostrar nuestro apoyo, cariño y admiración a Kirian. Sabemos de su fortaleza mental: estamos convencidos de su pronta y total recuperación y seguro que muy pronto lo vemos haciendo lo que tanto le gusta y por lo que tanto trabaja".

Gerard Moreno

"Desgraciadamente, ha vuelto a tener una lesión. Esperemos que sea lo más leve posible y que cuanto antes pueda estar trabajando con nostros. Es una pena, porque estaba demostrando una progresión y rendimiento muy buenos tras tanto tiempo lesionado. Vuelve a caer en un retroceso, esperemos que sea pasajero. Es una baja importante: con Gerard a su máximo nivel somos mejor equipo. Es un tema muscular, creo que no es sóleo".

Baena

"Es un tema de precaución, hoy ha entrenado con total normalidad y va a estar disponible".

Estadísticas

"Ni se le da bien al Villarreal ni tampoco a mí. Cada partido es diferente. Estamos en una buena dinámica de juego y resultados. La entidad del rival y sus buenos jugadores lo hacen un equipo complicado. Somos un equipo que hemos demostrado una mejora en nuestra solidez defensiva y más acierto en ataque; por todo ello vamos con la ilusión de ganar. Ojalá nos salga un buen partido y que tengamos más aciertos en las áreas. El año pasado nos dieron una buena tunda, pero Las Palmas tuvo mucha efectividad".

Calendario benigno

"Más peligro aún. Ya no estamos en la primera vuelta; ahora todos los equipos luchan por sus objetivos; entonces, nuestra atención está fijada en el próximo partido. Nuestra forma de pensar es centrarnos en nosotros".

Buchanan

"Está en un proceso de adaptación en una liga nueva, idioma y compañeros diferentes... Su nivel de trabajo y adaptación son excelentes. Es una opción más que nos ofrece el juego ofensivo, es polivalente y nos puede dar trabajo en la banda derecha y la izquierda. Nos complementa muy bien. Va a ir convocado".

Marcelino confirma la lesión de Gerard Moreno en el Villarreal / VILLARREAL CF

Valoración del mercado

"Estoy muy satisfecho con la plantilla, ya lo estaba antes. Hasta el final no podíamos hablar porque podían aparecer sopresas: Bernat y Terrats habían tenido poca participación y apareció un equipo. Había un acuerdo para que viniese un central, pero no se concretó pero el Nápoles no dejó salir a Rafa Marín. Estamos muy bien. La recuperación de Foyth, que nos da un plus a nivel defensivo y Pedraza en un perdodo de recuperación muy avanzado, así que a cruzar los dedos para que todo siga igual; y si todo transcurre con normalidad, en unas semanitas ya esté con nosotros".