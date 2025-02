Villarreal-Valencia: Un derbi de contrastes a nivel deportivo e institucional

«Oposición, contraposición o diferencia notable que existe entre personas o cosas», es la definición de contraste según la RAE. Una frase que refleja a la perfección la ambigua realidad que atraviesan el Villarreal y el Valencia a cuatro días de verse las caras en el estadio de la Cerámica (21.00 horas) en un derbi autonómico con picante y muchísimo en juego.

El Submarino, con una gestión consolidada y una boyante situación institucional durante las últimas décadas, tiene un proyecto ganador dirigido por Marcelino García Toral, último técnico que levantó un título con el Valencia en la Copa el Rey de 2019, y está en plena lucha por conseguir un billete para la próxima Champions.

Un lugar privilegiado que históricamente ha pertenecido al Valencia, uno de los grandes del fútbol español con dos Ligas conquistadas a principio de siglo, pero que vive una guerra interna por la nefasta gestión de Peter Lim, que está llevando al club al borde del abismo.

La afición del Valencia, indignada con la gestión de Peter Lim. / FRANCISCO CALABUIG

Luchando por la Champions

El Villarreal atraviesa el mejor momento de la temporada y ha puesto velocidad de crucero en el objetivo de dar caza al Athletic Club. Los de Marcelino han sumado 10 de los últimos 12 puntos y sacan los partidos adelante incluso sin mostrar su versión más lúcida, como ocurrió en Gran Canaria ante Las Palmas. Dos chispazos de Álex Baena y Ayoze Pérez fueron suficientes para zarpar los tres puntos de la isla. El potencial de la plantilla y la situación clasificatoria dan la vitola al Submarino de claro favorito, más aún jugando en La Cerámica, donde está siendo una auténtica ametralladora en este inicio de 2025.

Arrollando en La Cerámica

Mallorca y Valladolid han sido los últimos rivales que han visitado Vila-real con el objetivo de rascar, al menos un punto, y se han marchado con las orejas tiesas tras recibir un correctivo de grandes dimensiones. El cuadro balear fue vapuleado en siete minutos (4-0) y ante los de Pucela, a pesar de la zozobra de la primera parte, bastó con apretar el gatillo tras el descanso para firmar una manita incontestable (5-1). Un Submarino letal en área contraria y ya suma 46 goles en lo que va de Liga, solo superado por Real Madrid (51) y Barcelona (64).

Baena, Ayoze y Yeremi celebran el 1-0 en el Villarreal-Valladolid. / Gabriel Utiel

Letales ante la zona baja

Para colmo del Valencia, su próxiumo rival está siendo demoledor cuando juega ante equipos situados en la zona baja. El dato, en este caso, alimenta el relato, ya que ha sumado 26 de 30 puntos frente a los últimos ocho de la tabla. De hecho, el Valencia fue, junto al Getafe, fueron los únicos en rascarle un punto en la primera vuelta (1-1).

¿Cómo frenar a los Baena...?

Uno de los dolores de cabeza para Carlos Corberán durante la semana será intentar frenar el arsenal ofensivo del Villarreal. Un sistema colectivo que funciona como los ángeles cuando Álex Baena recibe entre líneas. El de Roquetas del Mar se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes de la Liga y puede ser la carta mágica del derbi. También Ayoze Pérez, ambos forman una dupla letal que están dado muchas victorias al Villarreal. El delantero tinerfeño, además, ha marcado tres goles en los dos últimos encuentros ante el equipo de la capital del Túria.

Jesús Vázquez y Mosquera, abatidos tras un partido. / FRANCISCO CALABUIG

El Valencia, hastiado de Lim

Cambiando de tercio, el Valencia está inmerso en una situación institucional y deportiva alarmante. El Lim Go Home se ha convertido en un lema y cántico habitual en Mestalla, con una masa social hastiada por la gestión del máximo propietario, que está devaluando la plantilla año tras año y comprando boletos para el descenso.

Hace dos temporadas, llegó el primer avisó de descenso, pero tras la llegada de Rubén Baraja, consiguió la permanencia en la última jornada: «Ojalá sirva para los años siguientes, hemos jugado con fuego», decía Gayá hace poco menos de dos años. Pero la lección no ha servido, más bien todo lo contrario. Tras una meritoria 23/24 en la que se salvó sin apuros, este año está sufriendo, de nuevo, la crueldad de su dirigente.

En descenso... y a un punto

Después de 23 jornadas, el Valencia es antepenúltimo con 22 puntos, a uno de la permanencia. Rubén Baraja no fue capaz de sacar resultados de una plantilla debilitada y mermada anímicamente. La llegada de Carlos Corberán supuso un aire fresco, al menos en Mestalla, donde ha sumado las últimas tres victorias ante Real Sociedad, Celta y Leganés, llegando a ver la permanencia a siete puntos.

Una mejoría como local que contraste con la imagen que dio el pasado jueves en Copa del Rey, siendo humillado por el Barcelona con un aplastante 0-5 que volvió a encender Mestalla, más si cabe tras la paliza recibida en Montjuic (7-1), evidenciando que la distancia deportiva es abismal.

El pasado curso, el Villarreal se impuso al Valencia. / GABRIEL UTIEL

Precedentes amarillos

Durante los últimos años, jugar como local ha sido trascendental en estos duelos. A a pesar de su decadencia deportiva, el Valencia no pierde ante el Submarino en Mestalla desde 2017. No obstante, el Villarreal ha ganado los últimos cuatro derbis celebrados en La Cerámica y el Valencia no gana en Vila-real desde 2019, con Marcelino, Parejo o Coquelin en el equipo che. Un derbi lleno de contrastes y con muchísimo en juego.