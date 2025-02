Willy Kambwala, en su mejor momento en el Villarreal: "Un derbi es un derbi y queremos ganar"

Divertido, audaz y atrevido. Willy Kambwala compareció en la rueda de prensa de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza con una sonrisa de oreja a oreja y se lanzó con el español, a pesar de llevar solo medio en España, recordando a otro francés que se ganó el cariño de los aficionados del Submarino por su alegría como Ettiene Capoue. El excentral del Manchester United atraviesa su mejor momento de amarillo y ha pasado de poder marcharse cedido en busca de minutos a ser titular en los últimos partidos y demostrar por qué lo fichó el Submarino en verano: un poderío físico arrollador y un grandísimo margen de mejora. "Me siento bien, estoy entrenando bien y quiero ayudar al equipo", lanzó de primeras.

Sobre el cambio de no jugar a ser importante, fue al grano: "Necesitaba tiempo para aprender, el míster me lo decía. A nivel táctico necesitaba tiempo, tengo la confianza del míster y solo necesitaba tiempo", reiteró. Un Marcelino que ha trabajado con paciencia con Willy en un proceso de adaptación a la Liga: "Me dijo que soy un jugador joven. Es un gran cambio de Inglaterra. No estoy perfecto, pero estamos en un buen momento" aseguró.

Galería | Barry y Kambwala se dan un baño de masas con la afición del Submarino / GABRIEL UTIEL

Diferencia con la Premier

"La mayor diferencia es tácticamente, la Premier es muy directa y hay muchos unos contra uno. Aquí es más con balón, defender juntos al espacio. Cuando estás cuatro años en Premier, duelos y unos contra uno, el míster me dijo que es más colectivo, de estar juntos y hablar. Tengo que seguir mejorando".

La experiencia de sus compañeros

"Es muy importante tener un jugador con experiencia. Eric, Albiol, Foyth tienen mucha experiencia y me ayudan mucho. También Dani Parejo habla conmigo diciendome lo que debo hacer".

Kambwala en el Villarreal-Valladolid. / Gabriel Utiel

Un derbi es un derbi

"En toda las Ligas del mundo un derbi es un derbi y necesitamos ganar. El Valencia es un gran equipo también, el derbi es el derbi, la gente está muy animada porque sabemos que es un partido importante. Primero porque es un derbi y segundo porque es nuestro momento, y queremos ganar aquí. No subestimamos al otro equipo".

Objetivo Champions

"Tenemos al Bilbao arriba y queremos jugar la Champions. Vamos a intentar hacer todo lo posible para jugar la Champions".

El idioma

"He hecho español en la escuela, el míster nos dice que hablemos castellano, no francés o inglés. Va muy bien, mejor que mi francés", dijo irónicamente.

Balance a nivel personal

"Para mí venir aquí fue importante pra crecer en mi carrera. Manchester es mi primera historia como jugador profesional y estuve allí cuatro años. Estoy adaptándome poco a poco. La comida y el tiempo, geniales".