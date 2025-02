Villarreal-Valencia, el derbi de las desigualdades: Champions y salvación, en juego

¡Ya está aquí uno de los Villarreal CF-Valencia CF más importantes, decisivos y calientes de los últimos tiempos! Es el derbi de las desigualdades: los 18 puntos que les separan, quinto contra 18º, escenifican la disparidad de objetivos de unos y otros, que no hace sino confirmar la creciente tendencia de un Submarino que cada vez tiene más clara su vuelta a la Champions y un equipo che que llega en zona de descenso. Esta noche (21.00 horas, Movistar LaLiga), el Estadio de la Cerámica se prepara para una de las grandes citas.

Veintiséis años y un día del primer Villarreal-Valencia en la élite, estamos hablando del duelo autonómico por excelencia del momento. Son ya alrededor de 60 cara a cara, no solo en Primera, sino en la Copa del Rey y hasta en competiciones europeas. Mucho han cambiado las cosas desde aquel 14 de febrero de 1999, aunque todo el mundo groguet firmaría la misma resolución (Gica Craioveanu lo decidió en el descuento).

Inolvidable

Aunque en contextos y circunstancias muy diferentes, resulta imposible olvidar el duelo de Mestalla del 2012, cuando el Submarino se asomó el abismo del descenso con el gol (en el alargue) de Jonas Gonçalves. Descenso consumado una semana después.

Ha sido una semana de declaraciones calculadas y mesuradas desde los ámbitos oficiales de ambos clubs, aunque no así a nivel de aficiones, tertulias y, cómo no, en la jungla de las redes sociales. En todo caso, los objetivos de los dos son completamente antagónicos. El Villarreal tiene encaminado su regreso a la Champions, ahora con más partidos y mejor remunerada económicamente, ya que, a día de hoy, su quinta posición le daría también el pasaporte, gracias al rendimiento de los siete equipos españoles. El Valencia, pese a que ha salido de la UCI motivado por su reacción en Mestalla, está todavía en la zona más roja de peligro. Además, tiene la asignatura pendiente de ganar a domicilio (no lo hace desde el 15 de abril).

Galería | Carlos Corberán, en su etapa como asistente en el primer equipo del Villarreal /

Las estadísticas, se miren por donde se miren, favorecen a los groguets, sobre todo en el Estadio de la Cerámica. Las de este ejercicio o las de largo recorrido. Está claro que persiguen tres puntos para acercarse a la Champions, pero qué duda cabe de las sensaciones que existen, en la afición amarilla, de los efectos colaterales respecto a un equipo convertido, a día de hoy, en uno de los rivales acérrimos. Son los tiempos que corren, más allá de escudos, historias, repercusión, masa social...

Posibles novedades

Kiko Femenía se suma a las bajas de Alfonso Pedraza, Ilias Akhomach y Gerard Moreno. El alicantino deja huérfano el carril del 2, al que aspiran Pau Navarro y Logan Costa. La otra duda es la composición del doble pivote, con Santi Comesaña, Pape Gueye y Dani Parejo peleando por los dos puestos. En todo caso, la convocatoria no será un hecho hasta este mediodía.

En cuanto al Valencia, no estará el sancionado Enzo Barrenechea, oportunidad para que Pepelu recupere la titularidad. Carlos Corberán podría reestructurar el equipo, en función de si sale con una línea de cuatro o cinco atrás.

Villarreal-Valencia, el derbi de las desigualdades: Champions y salvación, en juego / MEDITERRÁNEO

