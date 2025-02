El 1-1 según los entrenadores de Villarreal y Valencia

Muy activo durante todo el partido, especialmente en la primera parte, donde pedía calma a jugadores de vital importancia como Álex Baena o Dani Parejo. Marcelino vivió el derbi al máximo desde el pitido final y se marchó con un sabor amargo por no conseguir su Villarreal los tres puntos en el derbi contra el Valencia.

El técnico asturiano analizó el encuentro y consideró que merecieron los tres puntos. «Nos ha faltado no encajar un gol o meter uno más que el rival. Se nos van dos puntos en el tramo final del partido en una acción previsible que sabíamos que era la mayor fuente de progresión del rival. Nos metieron un balón a la espalda y no defendimos bien. En el cómputo general creo que merecimos conseguir los tres puntos», dijo Marcelino.

A su vez, lamentó que ya son varios partidos, como ante el Getafe, en el que los suyos sufren el empate en el tramo final. Respecto al cambio en la segunda parte, reconoció que el Valencia mejoró porque tuvo que ir a por el empate. «Ellos aumentaron su línea de presión. Con el resultado adverso tenían arriesgar. Tuvimos el control suficiente para haber ganado, pero un error nos condenó. Tenemos que extremar la atención en esos minutos finales», subrayó.

Corberán, orgulloso

El técnico del Valencia Carlos Corberán valoró muy positivamente el punto logrado en La Cerámica, que permite al equipo de la capital del Túria salir de los puestos del descenso. «Este maratón de resiliencia no cesa y el equipo va a luchar en cada partido, me gusta que sea un equipo competitivo como el que he visto». «Creo que el equipo vio el premio a no rendirse y pese al gol recibido el equipo ha seguido creyendo y esa convicción nos ha permitido sacar un punto muy valioso», prosiguió.

Por otra parte, agradeció el apoyo de los más de 600 aficionados del Valencia: «Ha habido más de 600 personas después del golpe de Barcelona. Ver que la gente confía en nosotros aumenta nuestra responsabilidad. Solo puedo estar agradecido a la afición y agradecerle el apoyo».