La aventura de Sofía Irún: entre el Villarreal CF y Bélgica

Sofía Irún Molina (Bruselas, Bélgica, 23 de mayo del 2011), jugadora del Infantil Femenino del Villarreal CF, está destacando tanto en la entidad amarilla como en Bélgica. Su talento innato, junto a las habilidades desarrolladas en la Cantera Grogueta, le han permitido participar en el prestigioso programa High Potentials, de la Association des Clubs Francophones de Football (ACFF).

De Bruselas a Vila-real

El viaje futbolísitco de Sofía comenzó en Bruselas (Bélgica), ciudad en la que nació la joven futbolista, ya que sus padres, Manuel Irún y María Molina, estaban asentados en el corazón de Europa ejerciendo como personal de la Comisión Europea. Así pues, con apenas cuatro años, Sofía empezó a jugar en La Rojita de Bruselas, una academia de fútbol creada en 2010 por familias españolas residentes en la capital europea, con el espíritu de educar a niños y niñas a través del deporte. A los seis años, la familia se trasladó a Budapest (Hungría) por motivos profesionales, por lo que Sofía continuó su formación en la academia Buda Juniors y, posteriormente, en la Barça Academy Hungary.

Ya en 2022, Sofía dio el salto al Villarreal CF. Tras participar en un campus de verano en Benicàssim, la futbolista recibió la llamada de Patri Traver (coordinadora en aquel momento del Villarreal Femenino), para empezar a entrenar con el Alevín Femenino del Submarino, llegando a jugar y ganar la Easter Yellow Cup 2022. Fue en la temporada 2023/2024 cuando se integró ya de manera definitiva en la entidad amarilla.

Fotografía de campeonas de la Easter Cup 2022 (inicios de Sofía en el Villarreal CF): es la jugadora con el dorsal 7. / VILLARREAL CF

De hecho, Sofía valora enormemente el apoyo recibido en el Villarreal CF. “El Villarreal es como una familia y, con mis compañeras formamos un equipo en el que todas nos ayudamos a mejorar. Aquí he crecido como jugadora y, además, he aprendido a leer el juego y a tomar mejores decisiones en el campo”, explica. Asimismo, añade: “Cada semana analizamos jugadas y partidos, lo que nos permite entender qué podemos hacer mejor como jugadoras y como equipo. De esta forma podemos corregir errores y superar nuevos retos como el programa High Potentials de la federación belga”.

Fotografía de juego de Sofía Irún Molina. / VILLARREAL CF

Un paso hacia el alto nivel: el programa High Potentials

En septiembre de 2024, Sofía fue seleccionada para participar en el prestigioso programa High Potentials de la Association des Clubs Francophones de Football (ACFF). Es un programa que se centra en la detección temprana de jugadoras con alto potencial para proporcionarles una formación complementaria a la que le ofrece su club abarcando aspectos técnicos, tácticos, físicos y mentales. Así pues, a través de sesiones de entrenamiento en el Proximus Camp de Tubize, Sofía comenzó a formar parte de esta iniciativa, que llegó a oídos de la familia a través de Ignacio Galán, presidente de La Rojita de Bruselas.

“Me lo estoy pasando súper bien. Es verdad que al principio me daba un poco de miedo porque, aunque tengo familia y amigos en Bélgica, no conocía a nadie del programa”, confiesa Sofía. Pese a esta incertidumbre, la futbolista del Villarreal CF valora muy positivamente la experiencia: “Los entrenamientos son duros, pero me encanta porque estoy aprendiendo muchas cosas nuevas y haciendo amigas. A veces me toca estudiar en el aeropuerto, por ejemplo, pero merece la pena el esfuerzo”.

Otro aspecto muy positivo para la joven futbolista es la multiculturalidad a la que está expuesta constantemente. “Me costó volver a acostumbrarme al francés, porque además la terminología futbolística en esta idioma era completamente nueva para mí. Pero allí he aprendido que no importa no hablar el mismo idioma, porque el fútbol en sí mismo es un lenguaje que nos une a todas las compañeras”, explica Sofía.

Así lo ve su padre

En estas sesiones, Sofía ha podido compartir sesiones de entrenamiento con jugadoras de clubes de élite como el Anderlecht o el Standard de Lieja, permitiéndole crecer como futbolista y como persona.“Por una parte, le ayuda a conectarse con la cultura, el idioma y el entorno de su país de origen. Además, le hace entender la importancia del fútbol como un deporte que integra diferentes nacionalidades. Y, por otra parte, a nivel deportivo, le acelera el proceso de aprendizaje en diferentes contextos, formas de jugar y adaptación a distintos perfiles y posiciones en el campo”, explica su padre Manuel Irún.

Las diferencias

Por su parte, Sofía resalta la diferencia en el juego entre ambos países: “En España, el juego es más técnico: tratamos de construir el juego desde el saque de puerta hasta el gol. En cambio, en Bélgica es más físico y con mayor intensidad, con más peso en el juego individual de cada jugadora. Además, el cuerpo técnico se enfoca más en que mejoremos nuestras habilidades individuales”.

Ahora, con una concentración intensiva en Bélgica a finales de febrero, y la posibilidad de seguir avanzando en el programa para llegar a formar parte de la selección de Bélgica sub-15, Sofía tiene ante sí un futuro brillante y lleno de ilusión.

Fotografía en el programa High Potentials, en Bélgica. / VILLARREAL CF

El respaldo familiar

El camino de Sofía también está marcado por el apoyo incondicional de su padre, Manuel Irún, exfutbolista castellonense. “Le transmito la importancia del esfuerzo, tanto en el deporte como en los estudios. Además, como juego de equipo que es el fútbol, siempre le aconsejo que piense en cómo hacer mejores a sus compañeras, tanto dentro como fuera del campo”, asegura Manuel. Y añade: “El mejor consejo que recibe siempre en casa es que sea ella misma y que aproveche las orportunidades para seguir aprendiendo, respetando a quien le enseña y demostrando siempre interés”.