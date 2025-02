Raúl Albiol, contundente: "Los agresores son unos desgraciados, que paguen”

Raúl Albiol, capitán del Villarreal, habló de la agresión a dos seguidores con capacidades especiales del equipo amarillo el sábado por la noche, a la conclusión del partido contra el Valencia, en las cercanías del Estadio de la Cerámica. El defensa lo hizo en la inauguración del nuevo campo de fútbol de La Torre (València), devastado en octubre por la dana y construido en otra ubicación gracias a la aportación de la entidad amarilla. El central del Villarreal, con una dilatada experiencia en el fútbol, condenó tajantemente lo sucedido: «Da igual los colores, da igual todo. Es una vergüenza que pasen estas cosas en el fútbol, son unos desgraciados los que le pegan una paliza a dos personas o a quien sea. Ojalá puedan identificar a esas personas y que lo paguen», denunció un Albiol que ha defendido ambas camisetas.

Raúl Albiol, este martes. / VILLARREAL CF

A su vez, el veterano zaguero del Submarino no entiende porque pasan estas cosas cuando el fútbol es un deporte donde tienen que convivir los valores del respeto y la deportividad: «Este fin de semana, además de esto, hemos visto insultos y muchas cosas en campos de fútbol y yo creo que es un deporte donde hay que ir a disfrutar con la familia. Es lamentable que en el 2025 sigamos así y ojalá entre todos pongamos orden. En este caso han sido aficionados del Villarreal, pero da igual, no puede ser», insistió en su discurso.

Por otro lado, confía en que la Policía pueda identificar a los agresores: «No sé si son aficionados del Valencia o no, pero es que da igual. Como he dicho, eso no importa, lo importante es que no puedes agredir a alguien en la calle, ni verbal ni físicamente. Y, por lo tanto, ojalá se puedan identificar y paguen por lo que han hecho», manifestó.

Albiol no fue el único que se manifestó, ya que Marcelino también lo hizo en su cuenta de Instagram: «Lo sucedido tras el derbi es inaceptable . El fútbol es pasión, nunca violencia. Todo mi apoyo a los afectados y les deseo una pronta recuperación. Reflexionemos y respetemos este deporte», dijo.

Visita de la plantilla del Villarreal

Por otro lado, una representación de la plantilla del Villarreal visitará tanto a Adrián como a Mario, que continúa ingresado en el hospital General de Castelló, a la espera de pasar por el quirófano.