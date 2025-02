Verónica, madre de Mario, uno de los agredidos tras el Villarreal-Valencia: "Aquí se necesita cárcel"

Agotada y dolorida, pero con la fuerza necesaria para defender a su hijo y luchar contra la lacra de la violencia en el fútbol. Verónica, la madre de Mario, ingresado en el Hospital General de Castellón desde el pasado sábado tras la bárbara agresión por parte de cinco encapuchados al terminar el Villarreal-Valencia, atiende a Mediterráneo, pide «justicia» y exige que los agresores «paguen y acaben en la cárcel».

Mario y Adrián, ambos con capacidades especiales, fueron asaltados y brutalmente golpeados hasta terminar sangrando en el suelo. La peor parte fue para Mario, a quién le rompieron la mandíbula por los dos lados y varios dientes:«Tiene la zona de la barbilla bastante hinchada y casi no podía hablar. Ayer le pusieron una especie de cable con hierros para cerrar la boca y pudo comer algo, pero la operación será el jueves», detalló sobre su estado.

Unos daños físicos y también psicológicos en una situación que nadie está preparado para vivir: «Está cabreado porque no ven justo salir con sus amigos y que les pase eso. Tiene miedo de ir al campo y me dice «Mamá, ya me han visto». Les quitan la ilusión de ver a su equipo y no hay derecho, es injustificable», lanzó.

Verónica, madre de Mario, en el Hospital General de Castellón. / GABRIEL UTIEL

Pide cárcel a los agresores

Todavía no están localizados, pero Verónica es optimista y pide un castigo severo: «Tengo esperanza en que los encuentren pronto. Creo que alguien los vio y la policía lo está investigando», deslizó antes de pedir un castigo severo: «Deben pagar por lo que han hecho. A mí no me vale que les prohiban entrar al estadio, eso no es un castigo. Aquí se necesita cárcel y que paguen por lo que han hecho. No vas a entrar al campo pero vas a estar encerrado porque por poco te cargas a dos personas y el mal que les has hecho para siempre».

Recordando lo sucedido, aún daba las gracias porque considera que incluso pudo ocurrir algo más grave:«Es que ni se defendieron. Mi hijo es alto y mide 1.95. Cayó al suelo y perdió el conocimiento. Imagina si cae mal o van con una navaja. Podría haber pasado cualquier cosa. No es justificable en el deporte y pido consecuencias», finalizó de forma tajante.

Adrián, también con miedo

Susana Herreros, madre de Adrían, que ayer puso la denuncia en la comisaría de Castellón, comentó que su hijo continúa conmocionado. «Me dice que tiene miedo de ir al fútbol y le estoy animando porque hemos ido a muchos estadios y nunca ha pasado nada», comenta Susana, quien pertenece a la Agrupación de Peñas de Vila-real.

Además de condenar los sucedido y estar en la línea de Susana, agradeció el cariño recibido desde el sábado por la noche: «Tienen que pillarlos y que caiga todo el peso de la ley. Hemos recibido mucho apoyo también desde Valencia, esta gente no los representa y no son aficionados. También de nuestro pueblo, el Villarreal y el alcalde".

Yeste martes se producirá un encuentro muy especial, ya que Adrián acudirá al hospital para cómo está su amigo Mario. Han pasado tres días, pero el dolor y la frustración continúa muy presente.