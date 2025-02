Yeremy Pino: cómo está siendo su temporada, la competencia, el partido del Valencia, Vallecas...

Titular indiscutible en el Villarreal CF, Yeremy Pino acumula minutos y buenas sensaciones en una temporada especialmente importante en lo individual, después de haberse perdido más de la mitad de la anterior por la grave lesión de rodilla. El futbolista grancanario ha comparecido en rueda de prensa, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, para dar carpetazo al derbi autonómico contra el Valencia CF, pero sobre todo para aportar sus impresiones particulares y, principalmente, para analizar la determinante visita del sábado (16.15 horas) al Rayo Vallecano.

Análisis de su temporada

«Al final vengo de estar mucho tiempo parado», recordó. «Es verdad que estoy sumando partidos y buenas sensaciones», valoró. «Creo que mi trabajo no es de los más vistosos, como el de otros compañeros del equipo, pero estoy contento de lo que estoy haciendo», certificó el de Las Palmas. «Creo que mi vuelta está siendo mejor de lo que yo esperaba y, a partir de ahí, llegarán más goles y más asistencias», fue sincero. «Intentaré ayudar al equipo en lo máximo posible», señaló. «Me siento bien y estoy muy contento con mi rendimiento», indicó.

La fe ciega de Marcelino en él

Aun con ese pero que se pone, el déficit en goles y asistencias, Yere está siendo, ahora, titular indiscutible: «La confianza que me ha dado Marcelino, y todo el cuerpo técnico, es muy importante para mí». «Se han portado muy bien conmigo después de la lesión: me han apretado cuando tocaba y me han dado cariño cuando lo necesitaba», reseñó. «Estoy súper agradecido; y ahora es el momento de apretarme, porque creo que puedo sacar mucho más de mí», manifestó. «Ellos pueden sacar mucho más de mí», ahondó el extremo.

Akhomach y Buchanan

Pino habló de la competencia, después de que Ilias también se lesionara de gravedad y la llegada, hace unas semanas, de Tajon.

«Antes tenía a Ilias, que es un máquina», calificó a Akhomach. «Creo que la competencia siempre me ha hecho mejor; y ahora también ayudar a Buchanan: que se sienta cómodo para que, cuando tenga la oportunidad, dé lo mejor», comentó. «Y, a partir de ahí, quiero seguir creciendo, superándome, motivándome», arguyó.

Yeremy Pino: cómo está siendo su temporada, la competencia, el partido del Valencia, Vallecas... / VILLARREAL CF

El grupo del barraquito

Una de las celebraciones virales de la temporada, que ha trascendido al Villarreal, es la del trío que forman él, Ayoze Pérez y Álex Baena, como si se tomaran esta clase de café, típico de las islas Canarias.

«Tenemos una relación muy buena tanto dentro como fuera del campo; y eso ayuda a la química», definió. «Baena y yo llevamos mucho tiempo juntos, de manera que con una mirada nos entendemos», evidenció. «Es muy fácil entenderse con jugadores buenos como ellos», dijo. «Disfruto cada día de entrenar y jugar con ellos; y espero darle muchas más alegrías al club con ellos dos», deseó.

Más opciones de Champions

Todo hace indicar que el fútbol español se ganará una plaza extra para la próxima Liga de Campeones. Recompensa que, ahora mismo, sería para el Submarino. Con todo, Yeremy destila ambición: «Independientemente de si la quinta plaza acaba siendo Champions, nuestro objetivo es quedar lo más arriba posible». «No miramos hacia abajo, sino que intentamos mirar a los de arriba, a los cuatro primeros», manifestó.

Un último vistazo al derbi

«Es verdad que te vas un poco triste del partido, porque creo que tuvimos muchas más ocasiones para ganar que ellos», echó la vista atrás. «Te meten gol en los últimos minutos, así que creo que tenemos que ser más contundentes en esos minutos finales», insistió.

Importante cita a la vista

«Va a ser un partido bonito», auguró sobre el duelo en Vallecas. «Va a ser abierto, de muchos duelos, de balones al espacio, de balones aéreos...; y creo que tenemos que estar concentrados y ganar los duelos en las dos áreas», auguró.

«El Rayo viene de hacer un gran partido ante el Barcelona», comentó sobre la polémica derrota en Montjuïc. «Están motivados, haciendo una gran temporada y, encima, en su casa serán mucho más fuertes», subrayó Pino.