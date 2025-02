La opinión de Marcelino sobre el Rayo, Pedraza, Ratiu, la Champions, los arbitrajes... y mucho más

Con una sonrisa y optimista de cara al partido en Vallecas. Así se mostró Marcelino García Toral en la previa contra el Rayo Vallecano en un duelo clave para las aspiraciones europeas. La principal novedad en la convocatoria es el regreso de Pedraza: "La evolución es francamente buena, preveíaomos que en poco tiempo íbamos a contar con él".

En buena dinámica

"La obligación es trabajar, esforzarse e intentar ganar. Tener la actitud para intentar lograr tres puntos. Partimos de esa idea y de esa obligación. Se nos escaparon dos puntos. Estuvimos más cerca de la victoria que de la derrota. El rival hizo muy poco. No tenemos reproches a la plantilla. Venimos satisfechos con el nivel de juego y competitividad que muestra jornada tras jornada. Vamos a un campo a jugar un partido diferente. Son solventes en su estadio. Son un buen equipo y va a ser difícil. Debemos ofrecer nuestro mejor nivel y tener acierto. A partir de ahí lograr los tres puntos".

¿La quinta plaza, a Champions?

"No pensamos en lo que puede pasar al final. Será el resultado de lo que pase jornada a jornada. Nos fijamos en este partido. Somos ambiciosos y optimistas, a la vez que realistas. Queremos quedar lo más arriba posible. Estamos satisfechos con lo que hemos hecho hasta este momento. Pensamos en que jugamos ahora contra el Rayo. Es un rival complicado. Está sexto con 35 puntos. Es porque lo ha merecido. Venían de nueve jornadas sin perder. Nos vamos a enfrentar a un buen equipo. La clasificación a estas alturas te da el lugar que te mereces. No es azar o rachas favorables. Es cuestión de rendimiento sostenido"

Marcelino. / AGENCIAS

Vallecas, estadio diferente

Es un campo que parece más pequeño. No hay mucha distancia entre las líneas y las vallas, pero ya sabemos que es así. Lleva muchas temporadas en Primera. No es nuevo para nosotros jugar allí. Es diferente, ni mejor ni peor. Debemos adaptarnos a ello. Nos van a exigir un ida y vuelta constante. Allí se juega muy directo. Hay que estar atento con las transiciones del rival. Hay que ser resolutivos en las áreas. Amortizan bien los goles que marcan. Es de los que mejor defienden en el área. Es un equipo llegador. Llega mucho. Tienen jugadores verticales y rápidos y un criterio atractivo y eficaz.

¿Un golpe en la mesa?

"Es obvio que es un partido muy importante. Ganar es dar un paso hacia delante y alejar al que nos sigue en la tabla. Si ganamos, lograríamos una gran ventaja de 9 puntos más goal average. Lo enfocamos con mucha atención. Debemos estar concentrados los 90 minutos, con ánimo y con el convencimiento de los resultados y el buen juego que venimos ofreciendo. Estamos siendo mejor equipo defensivamente atrás que en la primera vuelta. Necesitamos consolidar eso. Tenemos buenos finalizadores y conseguimos meter goles. Somos el tercer mejor visitante de LALIGA. El partido será complicado y se lo llevará el que esté más acertado en las áreas".

Su opinión sobre Andrei Ratiu

"Es un jugador con grandes condiciones físicas. No tengo un análisis muy detallado de él. Analizo al Rayo de forma colectiva. No hacemos seguimiento directo desde el cuerpo técnico. Para eso está la dirección deportiva, que analizan esas cosas. Le deseo que juegue muchos partidos y que contra nosotros no tenga su mejor día. Como es lógico. Ahora, estamos centrados en ofrecer soluciones para conseguir que logremos la victoria ante el Rayo".

Sobre los arbitrajes

"El fútbol es fútbol. Tenemos que asumir lo que es esto. Si aciertan mucho, se habla menos. Si aciertan menos, se habla más. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Si critican mi labor cuando las cosas no van bien, lo acepto porque es un trabajo público. Estar en el fútbol, es estar expuesto. Si fallas, te caen palos y si aciertas te aplauden. El arbitraje tiene la ayuda del VAR y no deberían pasar cosas así, pero ocurren. A mí no me corresponde hablar de estos temas. No dudo de la honradez de los árbitros, pero son rachas y ahora hay errores importantes. Intentaremos no hablar de los árbitros y que ellos acierten. No estoy pendiente de quién nos arbitra. Solo estoy centrado en el Rayo y en mi equipo".